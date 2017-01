Un indulto para la memoria histórica

Distinguida Autoridad: me dirijo a V. E. con el ruego de que se digne indultar el edificio conocido como iglesia de La Punta. Yo no vi, por edad, la edificación de este templo. Obra del ahora reconocido arquitecto valenciano Francisco de Mora y Berenguer. Pero en casa siempre hemos celebrado que mis abuelos fueran los primeros en casarse en él. Encarnación Navarro y José Navarro, que no eran primos.

En su hornacina exterior y principal, de Memoria Histórica tan preocupante, debería de figurar el nombre de dicho antepasado mío. Ya que, según las dicencias de postguerra, sabíamos que estuvo en la lista elaborada por 'el Comité' para seguir el paseíllo hasta la -después- Cruz de los Caídos de El Saler. Gloria que abortó un amigo republicano que al ver la hoja de cierta jornada explotó: «¿Pepe.?, ¿Pepe.? ¡A Pepe, no!».

También sé por mi madre, que vive el sueño de la sinmemoria a sus 95 años, que huyendo hacia un refugio blindado -al toque de la sirena de alarma por milicianos que se acogían a nuestras dos barracas- pasó junto a dicha iglesia corriendo en el momento en que dos bombas de los Junkers de La Condor intentaron hundirla; sin hacer mella, por metros, en el vasto edificio, pero dándole a ella un susto 'de muerte' que envenenó su primera menstruación de treceañera.

Bajo su hornacina monumental, de cruz con grandes ángeles blancos de alas benlliurescas y acresponados rótulos de caídos, he pasado mi infancia; porque el templo tenía Escuelas Parroquiales gratuitas anexas. He besado la mano, en fila, del longevo párroco Ronulfo Roig el día de su sitial por onomástica y he jugado a los bolos -los domingos- con catequistas que nos daban vales a cada asistencia, canjeables a fin de año por juguetes de Reyes en el salón del popular cine católico.

En su interior, recibí la Primera Comunión. Con acompañamiento de mi madre y de mi hermano mayor. Ya que mi padre, sufrida la Batalla de Teruel y ascendido a dedo a sargento, quedó cercado en la ofensiva del Ebro y devuelto a una corralada vigilada en la turolense Cella; donde los nacionales no lo fusilaron, pero le regalaron una dura temporada en el Batallón de Trabajadores forzados: cuyo certificado de licencia guardo, cual mechón de su cabello.

Templo en el que hice -durante años- 'Los 7 primeros domingos de San José', oí largas prédicas de 'eminentes oradores sagrados', vestí el hábito del coro que cantaba 'Cuando el ciervo que a la fuente de agua fresca va a beber.', vi -en los bancos de la izquierda- las primeras niñas que me gustaron y observé el gesto enojado de algún párroco -oficiante de espaldas- ante los lloros de los críos que algunas 'novensanas' traían, en su 'volcá', para mostrarlos a las vecinas.

Yo mismo, que me formé en un ejército aún franquista y que en mi primer destino cántabro vi pasear por la calle al mismísimo viejo Capitán Palacios (el de 'Embajador en el Infierno', de la División Azul), he acabado mi servicio prestándoselo a la OTAN; con el título oficial de inglés en el bolsillo y participando en maniobras con los anglosajones. No creo, pues, que 'la verdad' esté en destruir. Al menos, no, en destruirlo todo. En volvernos tan talibanes como el Daesh.

Menos mal que nuestros conquistadores del siglo XIII respetaron, siquiera, la ventana de Onda, los arcos de Xàtiva, el mhirab de Simat y los baños de Torres Torres.

Los mismos arqueólogos, que rompen las hojas del libro material de la Historia, dejan partes intactas a los que vendrán después.

¿Dónde van a ir mis nietos a contemplar, 'in situ', lo que fue la historia de su familia si no consigo que se indulte -al menos- la fachada de la iglesia de La Punta.

V. E. por unos motivos y yo, tal vez por otros, tenemos la obligación histórica de apostar por la preservación de la fachada de esta iglesia parroquial; tal cual lleva ya casi ochenta años compuesta. Cambiar su aspecto frontal, con una impetuosa cirugía estética, puede volver irreconocible para siempre la faz de nuestro pasado más reciente.

Yo, que soy hijo de los dos bandos fratricidas, no voy a poder entender que se pretenda pasar tanto por encima del espíritu (¡por fin!, entonces) de La Transición.

Hasta en Las Fallas, donde todo se quema. hay un indulto; que entra a formar parte del museo de los años.

La actual fachada de la iglesia de La Punta merece preservarse, ya que no de Patrimonio de la Humanidad como aquellas, al menos como futuro Bien de Interés histórico-cultural.

Es gracia que me atrevo, humildemente, a suplicar del recto proceder de V. E.; cuya vida guarde Dios muchos años.