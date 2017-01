Alguns tracten d'imposar a la immensa majoria una llei que no és de dret. Em referisc a la llei que té com a base la ideologia de gènere. Les diferències entre home i dona són evidents i no són producte de certa educació social, són obra de Déu que ha volgut als sers humans home i dona. Home i dona tenim la mateixa dignitat per ser sers humans, creats per Déu. I cal educar els nostres fills en eixes coses bàsiques de la vida, sense imposar res a ningú però respectant el que ens ve donat per la naturalesa i la creació. Anar contra Déu és anar contra l'home, i al contrari.