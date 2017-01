La imagen que traslada el Valencia Club de Fútbol al resto del mundo es ridícula. Hilarante. Una comedia trágica que ha convertido la gestión de este club en un hazmerreír. Duele, y muchísimo lo que pasa. Pura tristeza. ¿Cómo ha llegado esta entidad a un estado de descomposición tan ridículo? El valencianismo, el aficionado, no se merece el maltrato que sufre una entidad que forma parte del legado que pasa de generación en generación. La pasión es inmaterial, y el fútbol, la alegría y el sufrimiento por unos colores, forma parte también de la rutina. Incluso de la de aquellos que nunca se apearán de una militancia por muchos tragos que les haga pasar la vida. Ni Lim conseguirá que aquellos que declararon su amor abandonen unos colores que abrazaron para siempre. A mí me pasa con mi hijo, que siempre encuentra argumentos -en muchos casos irracionales- para seguir encadenado al sufrimiento. Con nueve años se rebela frente a aquellos charlatanes que le ofrecen nuevos escudos como el que da gominolas en la puerta de un colegio. ¡Van listos! En esos locos bajitos siempre está la verdad. El Valencia ahora mismo es un manicomio en el que quizá los locos sean cuerdos. Dimisiones y destituciones. Una catarata de decisiones erróneas que han llevado a la entidad a su mayor rídiculo institucional y deportivo para jolgorio de aquellos que más allá de las fronteras de Mestalla retozan con los males ajenos. Pero la realidad invita a exclamar ¡ya está bien! Lo escribí hace unos días y sigue de actualidad: señor Lim, es la hora de dejar paso. Si quiere vender, hable con Bankia y trate de llegar a un acuerdo para que el valencianismo siga su curso en busca de nuevos horizontes. No se preocupe. El Valencia tardará más o menos, pero volverá donde estuvo. Y si no se quiere ir, si sigue empeñado en su inversión, ponga esto en manos de profesionales, en gente que quiera esa casa más que usted -el dinero no es sinónimo de amor- y sepa que el bien de la entidad al final será el suyo también. Al menos, dejará de perder dinero si es que se ha dejado algo en el camino. Ya le dije que el valencianismo se lo agradecerá porque en realidad le da igual que usted venga o no por Mestalla. Usted nunca fue de los nuestros por mucho que sea el máximo accionista. Este, si recuerda, era el lamento de la presidenta, Layhoon Chan, que no se sentía acogida entre el valencianismo. Con cada una de sus decisiones se han alejado cada día más. Esa huida a la carrera de Layhoon en el partido ante el Celta no será nada más que el principio si usted no lo remedia con decisiones acertadas aunque sea a distancia desde la lujosa piscina del Marina Bay de Singapur. ¡Ya está bien señor Lim! Convierta su palabra en verdad porque la afición está agotada después de tanta mentira. Mientras tanto, no se preocupe, la militancia sigue viva.