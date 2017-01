Armas judiciales contra la yihad

Desde los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004, las fuerzas de seguridad del Estado españolas se han especializado con gran aprovechamiento en la lucha contra el terrorismo yihadista, y hoy gozan del reconocimiento internacional en la materia. Para ello, han necesitado contar con el acompañamiento de la legislación, que ha debido adaptarse paulatinamente, y de la jurisprudencia, que ha ido también evolucionando. Y ahora acaba de producirse una sentencia del Tribunal Supremo que consolida jurídicamente la estrategia de expulsión de los sospechosos de actividades terroristas aun cuando no hayan sido condenados penalmente, siempre que «administrativamente» existan indicios que hagan recomendable la deportación. En realidad, así se había hecho en el pasado, pero no se había recurrido una expulsión administrativa tras un sobreseimiento en un proceso penal hasta que lo hizo la defensa del argelino Nouh Medioni, detenido en 2013 por pertenecer supuestamente a una célula yihadista, puesto en libertad por falta de pruebas y expulsado después por «participar en actividades contrarias a la seguridad nacional». Y el alto tribunal ha resuelto el caso favorablemente a la expulsión, con lo que ha avalado la práctica de Interior de llevar a cabo deportaciones automáticas de radicales islámicos envueltos en investigaciones yihadistas, aunque los detenidos hayan sido absueltos o las causas contra los mismos hayan sido archivadas sin llegar siquiera a juicio. Queda de este modo establecido que la expulsión de un extranjero sospechoso de connivencia con el terrorismo no requiere la justificación de una condena penal. Es claro, en todo caso, que estas cuestiones se mueven en un terreno ambiguo, en que fácilmente pueden pagar justos por pecadores, por lo que resulta exigible que las fuerzas de seguridad actúen con el máximo rigor y bajo la tutela constante de los tribunales.