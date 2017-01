Vuelven las burbujas

Las burbujas que dispararon la crisis económica están de vuelta. La inmobilaria y la financiera, las burbujas por antonomasia. Crecen, se expanden, pinchan, explotan, extienden los lloros, análisis, admoniciones y propósitos de enmienda, y vuelven a rehacerse. Se rearman con parecida maña a como se abre el agujero de la capa de ozono para sumirnos en gran alarma y tiempo después se cubre de nuevo, y nadie sabe con total certidumbre cómo ocurre el desastre, primero, ni el posterior milagro.

Regresan las ventas de casas sobre plano y los que están en ello se vanaglorian porque vuelve el negocio, se mueve el dinero. Creación de empleo, la gran bandera contra la que no cabe apelar. La crisis va quedando atrás, pero empiezan a renacer síntomas de lo que estuvo en el origen de la reacción en cadena. Vuelve la construcción. Hay gente que compra viviendas sobre plano. Sin verlas, sólo sobre el papel. Hay prisas, no sea que se queden sin vivienda. Pero al mismo tiempo hay cientos de miles de casas sin ocupar; cientos de promociones que se quedaron a mitad, o nada más empezar; monumentos a la estulticia general, para el recuerdo de lo que hubo y no debió ser. También las compraron sobre plano. No había más que planos. Luego vino lo que vino. La crisis, dijeron. Nadie quería más casas y se hundió el andamiaje.

Vuelve el crédito y debe ser asunto bueno, para invertir, para crecer. Para comprarse una casa. Sobre plano, que se agota la promoción. Está bien, la economía resurge; crece el empleo. La construcción es gran motor de la economía, dicen. Es verdad que mueve muchas cosas. No sólo ladrillos, hormigón, albañiles... También cerrajeros, carpinteros, fontaneros, electricistas, decoradores, fabricantes de muebles..., más gente que atiende servicios nuevos donde se ha construido de nuevo.

Pero a todo esto, ¿ha crecido el vecindario en España? Las estadísticas dicen que no, que somos menos. Se han ido inmigrantes, también residentes del norte, y la natalidad autóctona está en declive: muere más gente que nace. Entonces, si somos menos y existen cientos de miles de casas por estrenar, ¿qué mueve que se compren casas sobre plano?

¿Son prisas que obedecen a algo que no sabemos o hay demasiado dinero que no vale nada y al final hay que emplearlo en algo tangible? No hablamos de dinero negro, por favor, sino de que el dinero no vale, no te dan nada por él, los dejas en el banco y no te pagan intereses, te cuesta tener dinero, te cobran comisiones y demás. Y ahora empieza a repuntar la inflación, encima. No sale a cuenta tener dinero y aún te lo prestan barato. Volvió el crédito. Porque hay dinero que busca colocarse. Así que florecen de nuevo las ofertas de derivados financieros. Apuestas sobre apuestas que no producen nada y pueden arruinar a muchos. Como ocurrió. Siguen en danza procesos judiciales, pero crece otra vez la burbuja. Debe haber mucho dinero nervioso.