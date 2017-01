Rèquiem pel Valéncia CF

Durant anys el Valéncia CF ha segut un referent de la nostra ciutat i de la nostra Comunitat en Espanya i en Europa; finaliste de la Champions, campeó de Lliga i de Copa, el nom recordava sempre a un equip sòlit, fort, sério, capaç de véncer als millors i fidel reflex d'una entitat orgullosa del seu valencianisme i de la fortalea dels seus socis. Hui el Valéncia CF s'arrastra pels camps d'Espanya com un dels pijors equips del campeonat de Lliga, al mateix temps que les imàgens nos mostren una entitat trencada, sense rumbo, que ha de tancar les seues portes per la por de que els enganyats seguidors valencianistes entren en el seu recint per a exigir responsabilitats. ¿Quines són les causes d'este desastre?

És evident que la primera de totes elles és la traïció dels hòmens encarregats d'adreçar un camí que s'havia desviat i que se presentà davant l'opinió pública com a única opció la venta del club a una gent sense sentiment valencianiste. La realitat és que estos traïdors a Valéncia i al valencianisme, Srs. Salvo i Martínez, entregaven el club a uns depredadors del fútbol prou coneguts. Pensar que Jorge Mendes tal volta el més reconegut traficant del fútbol internacional venia per a fer gran al Valéncia CF era o be una estúpida ingenuïtat o lo que pareix més evident, una venta fraudulenta de la que obtindre magnífics beneficis, contant en el vist i plau del seu amic, Peter Lim.

Acabe recordant ad eixos capitans d'empreses valencianes que apareixen en les llistes de les grans fortunes, que també ells són culpables pel seu desinterés. Ells deuen ser els nomenats a resoldre esta situació llamentable com a líders que són de la nostra societat. Devem tots els que volem al Valéncia CF exigir totes les responsabilitats que la llei nos permeta. Rescatar al Valéncia CF és la missió de tot bon valencià.