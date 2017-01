No se puede decir que la relación entre Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sea un amor sin correspondencia: se escriben cartas todos los días. No son precisamente de amor, como esas que justificaba en su ridiculez el gran Pessoa (todas las cartas de amor son ridículas, dijo, pero solo es ridículo quien no ha escrito una carta de amor). La última misiva de Junqueras es para solicitar una financiación de unos 7.400 millones a interés cero con cargo al fondo estatal de rescate. Así cualquiera. Pedid que se os dará, pero no debe decirle Hacienda por dónde. El tesoro, que continúa llamándose por ese nombre, ha adelgazado mientras el desvarío independentista crece más aprisa que la parte contratante. Todos nuestros políticos serían mejores si dispusieran de más dinero para repartir y acertaran a repartirlo. En la Biblia se aseguraba que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. No se sabe. Habría que preguntárselo a los Reyes Magos, que ahora están emprendiendo el viaje de vuelta.

Nadie sabe dónde se refugia el amor cuando decide irse con la música a otra parte, pero no es menor la intriga que suscita la huida del llamado vil metal. Ahora está regresando tímidamente y se nota en la calle. El vagabundo ha vuelto, pero no se deja ver por todos. Le ocurre como al asesino de Nochevieja. Su rostro ha sido divulgado y la verdad es que tiene una pinta de «queda usted detenido» más que suficiente. Para impedirle que circule hay que detenerle. Dicen que se esconde en Estambul y que es de Kirguistán.

No hay crímenes perfectos, pero sigue habiendo policías muy alejados de la perfección. Han estrechado el cerco, pero con bastantes holguras para que se mueva y pueda reunirse con sus cómplices. Se sabe que fue a la discoteca Reina en taxi y se volvió también en taxi. Vive en una región autónoma china y es muy religioso. Un fiel seguidor de Alá que sabe que le sigue la policía de medio mundo. Él sigue en situación de disponible.