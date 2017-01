LA MEMORIA Y EL LEGADO

Mi desasosiego, esa especie de depresión futbolera que desde hace meses nos ha sumido a los valencianistas en un pozo negro de desesperanza, no es tanto por mí, que ya no, de verdad, como por mis hijos, por la sensación que me queda de haberme equivocado al transmitirles mi fe desde que eran pequeños. Llevo días dándole vueltas a lo mismo, al legado, a lo que los de mi generación vamos a dejar a los que vienen detrás. Y me he vuelto a acordar, cómo no, de mi tio Jose, así, sin acento, que fue quien me llevó a Mestalla por primera vez, que mi padre era taurino y poco futbolero, y de lo que me decía, lo que me enseñó, sus recuerdos, aquella Copa con Quique subido al larguero, la calidad de Wilkes, el jugador que más le impresionó, el viaje con la tía Cristina a Barcelona -cuando ir a la ciudad condal era un 'viaje'- para ver al Valencia ganar la Liga del 71 pese a perder en Sarriá, un estadio que yo visité doce años después y volvimos a caer derrotados, 5-2 nada menos, y nos gritaban «¡A segunda, a segunda!» y desde ese día le tengo una manía horrorosa a los periquitos. Era su herencia, su memoria, no diré histórica porque es una horterada decir memoria histórica, una cursilería muy zapateril, muy bambi. Y aunque es verdad que vio a su equipo caer a la segunda división después, ¡ay, otra vez!, de una etapa de delirios de grandeza, de serà per diners y de aixó ho pague jo, no lo es menos que también tuvo la suerte de contemplar como se levantaba del suelo con el apoyo de una grada que no dimitió para en poco años volver a estar en el lugar que le corresponde. Murió joven, así que se ahorró el mal trago de la conversión en SAD, Sociedad Anónima Deportiva, eufemismo que debería ser sustituido por SNPVYM (Suculento Negocio Para Vagos y Maleantes), que es lo que, a grandes rasgos, ha sido todos estos años aquello que fue un sentimiento, una ilusión compartida, una forma de identificarnos en los tiempos en que, afortunadamente, el balón sustituyó a las pistolas. Con lo que tampoco pudo disfrutar de ese periodo feliz pero que igual fue sólo un espejismo llamado edad de oro del Valencia, de títulos y finales, de partidos memorables y goles imposibles. Pero todo eso es pasado y ahora lo que me incomoda, lo que no me deja concentrarme, lo que me quita el sueño, es mi legado, qué dejaré yo a mis hijos, a esos cuatro valencianistas que eran niños cuando Benítez se sentaba en el banquillo y que de jóvenes no han vivido más que penurias y tristezas. Y cuando creo que ya no hay nada, que todo se fue, que aquello que conocimos y amamos murió, veo que lo único que resiste el paso del tiempo es eso que llamamos afición. Eso tal vez es lo único que queda del Valencia, el legado. El resto es sólo humo.