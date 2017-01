MEJOR DIALOGAR

Durante los días felices, o no, que han pasado del 2016 las gentes nos hemos deseado felicidad a raudales. ¿Había verdad en ello?

Sé de casos irreconciliables y es una pena. Yo desde aquí les animo a que hagan las paces, que se sienten a dialogar y que no se levanten hasta lograr el acuerdo.

El acuerdo está de moda en estos tiempos políticos e incluso el propio presidente Rajoy, al que la señora Merkel le dijo textualmente «tienes la piel de elefante», se viste ahora con el traje del acuerdo.

A veces le traiciona el ojo izquierdo con un guiño misterioso, pero si se ha propuesto acordar, acordará.

Se ha convertido a la religión del dialogo. Es dialogista converso. Da miedo. Otros como el señor Trillo se niegan y no dan su brazo militar a torcer.

Aprendamos de los toreros el uso del capote o de los japoneses de esta noticia. Se pasa 20 años sin hablar a su esposa por un enfado y cuando vuelve a hablar con ella le suelta esto: «Parece que ha pasado un tiempo desde que hablamos». La mujer le miró a los ojos y le contestó con un emocionante «Lo sabía».

Esta flema no provenía de un samurai y una geisha, iconos que el cine nos ha hecho llegar. Era un matrimonio normal hasta la llegada de los hijos. Con el absorbente interés maternofilial él entró en una dinámica de celos y le retiró la palabra. Han sido sus hijos (cuatro) los que cansados de esa tensión se confabularon para sentarlos en un banco de un parque con unas cámaras de televisión delante y ya está.

Otou y Yumi, los nombres del matrimonio, han prometido seguir hablando. He intentado saber si eso era una pose de cara a la galería, pero no dialogan con extranjeros. Mal. Creo que la violencia potencial se disolvería con el dialogo. Habría menos muertas.

Carlos, me digo, no le retires la palabra a nadie a quien quieras querer y no tardes 20 años porque no llegas vivo y no es cosa de que en tu lápida, urna o lo que sea, pongan lo de Groucho Marx: «Perdonen que no me levante» . Sería inútil, así que ánimo.