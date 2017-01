Jornada continua

Son ya varios los conocidos que se me han quejado estos días por la introducción de las tabletas y los soportes online de los colegios. Y una, que es de natural tecnófila, lo primero que piensa al oír las protestas es lo mucho que cuesta introducir métodos nuevos en el entorno escolar. No se trata de innovar por decreto sino acercar la forma de aprender a los modos que los chavales utilizan para relacionarse con las cosas que les interesan y con la realidad. Si aprenden con todo detalle los pokémon, ¿por qué no usar las mismas armas, como el juego o la competición, para lograr que sepan las capitales del mundo? Ese es el fundamento de muchas novedades educativas que promueven la motivación, la atención y el afán de superación que es en definitiva lo que se busca más allá de las fechas y los nombres.

En ese contexto, el uso de dispositivos móviles y de Internet parece inevitable y, bien guiado, altamente recomendable. Así se entregaron a la tarea muchos centros educativos y profesores. El problema nace, como siempre, con el mal uso. De eso es de lo que se quejan algunos.

No me refiero solo a aquellos que, no disponiendo de recursos, se ven obligados a comprar una tableta o un ordenador porque entiendo que cuando se pide ese material se hace conociendo la realidad de esas familias y/o proporcionando algunas ayudas. La molestia para muchos viene del efecto sorpresa. El niño termina el viernes sabiendo que tiene deberes de matemáticas, sociales y lengua. Sin embargo, el domingo por la tarde llega un email del profesor anunciándole más deberes de matemáticas y algo nuevo de ciencias con la advertencia de que tienen que entregarse al día siguiente. Los padres aseguran que la información previa es nula y que viven los fines de semana con el corazón en un puño. Desconozco si es una constante o un caso aislado pero he visto quejarse a varias familias sin vinculación alguna y me sorprende. Entiendo que en alguna ocasión el profesor se dé cuenta mientras corrige ejercicios o revisa la programación que debe reforzar algo o que se le echa el tiempo encima, pero quiero pensar que solo es una anécdota. De lo contrario estaríamos sometiendo a los niños y a sus familias a un estrés semejante al del teletrabajador que nunca termina su jornada o el trabajador presencial que la ve prolongada gracias a las tecnologías. En Francia, de hecho, ya han tomado medidas contra lo que llaman 'derecho a la desconexión' de forma que ningún trabajador se vea bombardeado por sus jefes en cualquier momento a través de la mensajería móvil. Si ya es preocupante que tengan más deberes de lo razonable, resulta poco pedagógico que hasta el niño más organizado y disciplinado se vea abrumado por tareas imprevistas. Se aceptaría en momentos concretos pero no de forma constante ni para suplir errores previos del profesor. De lo contrario, estaríamos imponiendo una verdadera jornada continua.