Deja una valiosa lección el 2016 para el presente año: ahora sabemos que lo que no puede ocurrir (el 'brexit', el no en el referéndum de Colombia, el presidente Donald Trump, etc), ocurre. Las certezas del pasado no resultan válidas para el futuro y, como consecuencia, cada vez hay más preguntas sin respuesta. Quizá se han fagocitado las referencias a partir de las cuales se puede interpretar el presente, o están contaminadas por viles intereses. Sea como fuere, el mundo se derrumba y nosotros lo tuiteamos, al menos, así sucede algunos días. Además de los problemas de la humanidad, bastante tiene cada cual con domar sus propias historias. No existe propósito de 2017 más al alcance de cualquier persona que esperar lo inesperado, aguardar lo que no se anuncia y fantasear con lo que ha de venir. Más tarde o más temprano, la realidad, generosa o cicatera, se encargará de superar las expectativas o de reducir el mundo.