La televisión elevó hacia los altares de la fama a Donald Trump, esa especie de blondo Jesús Gil yanqui de singular bocapiñonera que escupe rayos, centellas y culebras. Presentaba vehemente sus shows catódicos, su verbo espeso arraigó entre un sector de la población y mira por dónde ahora luce vitola de César Imperal. De la televisión al primer poder, esa fue su autopista.

Nuestra sociedad, sin la dichosa televisión, no se entiende. Se diría que todo o casi todo gira en torno a ella. Por eso empiezo a creer que nuestro populista de cabecera Pablo Iglesias pretende navegar por el camino inverso; esto es, de la política a la televisión de máxima audiencia. Es cierto que usó canales marginales para darse a conocer, pero en vista de sus últimos movimientos me temo que aspira a la formidable audiencia de un canal masivo. Sólo así se entienden sus irrupciones leyendo cartas de perdón bajo los acordes de una guitarra de campamento monjil o charlando modosito con un leño. Este macho alfa intenta demoler las estructuras habituales del lenguaje televisivo para crear otras normas muy en consonancia con programas rompedores como 'Chapuzas estéticas', 'La fiebre del oro' o 'Mi familia vive en Alaska'. A este hombre le veo en alguna edición de 'Supervivientes', lo malo es que no podrá contar con Errejón para que le defienda en el plató. Con Monedero, en cambio, sí. El sesudo asesor de países punteros como Venezuela asoció hace bien poco a Iglesias con el destino de Podemos. Podemos, sin Iglesias, caería como fruta podrida, afirmó el de la gafas chonlenon y chaleco retroprogre. Este ejemplo de caudillismo sólo nace desde el amor más cegato. El caudillo de la coleta Iglesias, si mandase, por fin me ilumino, nos enchufaría un jugoso, nutritivo y propagandístico Nodo todos los días para narrarnos sus éxitos.