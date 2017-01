Ante la educación, responsabilidad

Formamos parte de un sistema que ha fomentado a conciencia y a conveniencia unas leyes que propician la autodestrucción del individuo, haciéndonos creer que ese comportamiento es el fruto del progreso y de la libertad. A medida que transcurre mi vida, observo el inmenso déficit de capacidad que tenemos los padres a la hora de educar a nuestros hijos derivado de ese icono. Muchos padres dicen: «No quiero imponer nada a mis hijos; quiero que mi descendencia crezca como por generación espontánea, sin obstáculos, sin directrices», y a causa de ello hay miles adolescentes que los fines de semana son atendidos por coma etílico, costando cada tratamiento más de 500 euros a Sanidad sin que sus padres tenga por ello ninguna responsabilidad ni económica ni legal. Los hijos no son animales que viven en la selva bajo su instinto de supervivencia; tienen que vivir en sociedad y necesitan que sus padres se preocupen de ellos, que les presten atención, y que no les dejen abandonados y que les ofrezcan otras alternativas de ocio. El que un padre no sepa lo que hace su hijo menor o no quiera saberlo no le exime de esa responsabilidad. Derivado de ese abandono, en España hay miles de hijos que maltratan a sus padres, que no sienten el menos respeto por ellos, ni por nadie, que se creen dueños de todos los derechos y de ninguna obligación, que son mayores de edad y no saben lo que es trabajar, convirtiendose a la larga en víctimas de si mismos y personas conflictivas y violentas, acomodados a ser de por vida parásitos de los demás. Estoy de acuerdo de que hay que proteger a la infancia y a la juventud del maltrato paterno, pero hay que saberlo diferenciar de la obligada disciplina, educación y formación. De nada les sirve a nuestros hijos tener todos los caprichos si no tienen una estabilidad emocional y una personalidad que les haga valorar lo que realmente importa.