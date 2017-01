El tronco de Pablo

Desde que vi el vídeo de Pablo Iglesias hablándole a un tronco, he intentado conversar con el ratón de mi ordenador sin éxito. Como él, pego mi oído a su cuerpecito para ver qué me dice pero, así como el líder de Podemos escuchaba «unidad, no os peleéis», yo no oigo nada. Será que habla bajito, que es tímido, que no tiene abogado cerca o que usa un idioma que no entiendo. Y eso que hablo 'balleno' pero no conozco el 'tronqueño' ni mucho menos el 'ratonés' de modo que así no hay forma de entenderse. Tal vez lo que suceda simplemente es que no se decide a hablar. Mi duda es por qué, si a Maduro le hablan los pájaros y a Iglesias, los troncos, a mí solo me hablan los comerciales de las eléctricas.

Curiosamente Iglesias se vende recreando una escena de Twin Peaks, una serie de culto para la generación anterior a la de sus votantes. No se puede negar que parece innovadora; en el PP, lo mismo hubiera resultado hilarante. No imagino a Rajoy acariciando el flexo de su despacho y cantándole al oído «se equivocó la gaviota, se equivocaba, se equivocaba», pero Iglesias, al parecer, es el hombre que susurraba a los troncos. Solo le faltó saludarle con un «eh, qué hay, tronco», pero hubiera sido demasiado evidente.

El vídeo forma parte de los mensajes que se lanzan últimamente los líderes de la formación morada a través de las redes sociales. Hay quien opta por lo clásico lanzándose puñales por la espalda, pero Podemos prefiere tirarse Periscopes a la cabeza. En lugar de llamarse por teléfono o reunirse y aclarar las cosas, exponen al globo terráqueo sus broncas. ¿Será eso lo que Iglesias prometía de transparencia en la toma de decisiones y nunca llegó? Decía, in illo tempore, que iban a retransmitir en directo las conversaciones entre el PSOE y Podemos para llegar a un acuerdo de gobierno pero el streaming no funcionaba tan bien como ahora. Visto con un poco de perspectiva resulta entrañable que vendiera esa absoluta desnudez en el diálogo, sobre todo porque últimamente está demostrando que el problema es su incapacidad para dialogar. Por eso utiliza al público de las redes sociales como el macarra de barrio a la pandilla. Para hacerse el fuerte, para que lo arropen y lo protejan. Ese pandillero cambia mucho cuando va solo y cuando está rodeado. En este último caso, puede con todo. Así hace Iglesias ante un Errejón que aparece con más inteligencia que su camarada. Se muestra moderado, molesto con la sobreexposición pública y dispuesto al diálogo. No niega que lo hace por estrategia. Así se ve en el vídeo de respuesta en el que lamenta el publicado por Iglesias en Nochebuena, un día familiar (sic), frente a su posición de lograr una postura más abierta para tener posibilidades de gobierno. A Iglesias no le pierde el extremismo. Posiblemente ambos son extremistas. Pero Errejón es mejor estratega aunque el 'Niño de las coletas' presuma de mover mejor sus piezas.