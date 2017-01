SUEÑO CUMPLIDO

Como a muchos de ustedes, la música de la familia Strauss acompañó durante buena parte de mi adolescencia los resacosos despertares del 1 de enero. Aturdida aún por las secuelas de la noche anterior, desde la cama escuchaba los valses, polkas y marchas que emitía la televisión. El volumen bien alto, aunque solo hiciese unas horas que me había acostado. Mis padres eran muy benévolos en lo que a mis salidas nocturnas se refería, pero ese día no había piedad. A pesar de no ser grandes melómanos, era tradición escuchar el concierto de año nuevo en casa. Mi padre tarareaba, mi madre entusiasmada daba palmas con la marcha Radetzky. Así se iniciaba el año, con música, alegría y la delirante fantasía de mi madre de asistir alguna vez a verlo en directo.

Una vez se esfumó el tiempo de las resacas, también yo empecé a interesarme por el concierto. Puede que en eso consista la madurez, en que el primer día del año estés deseando escuchar a la filarmónica de Viena en lugar de volver a la cama con una dosis doble de ibuprofeno. Aun así nunca contemplé la posibilidad de estar allí. Escuchar el concierto en el Musikverein era igual de irrealizable que cenar una noche con Robert de Niro, viajar a la luna o convertirme en atleta profesional. Ni siquiera cuando recibí el email informándome de que había sido seleccionada en el sorteo que se celebra anualmente para comprar las entradas, me lo creí. Esa sensación de incredulidad duró hasta el sábado pasado cuando, ya en territorio austriaco, las tuve en mis manos. Acceder al salón dorado lleno de flores fue como protagonizar una película que has visto muchas veces. Cuando salió Dudamel y empezaron a sonar las primeras notas, apreté la mano de mi madre y por primera vez fui consciente. Los sueños, algunas veces, se cumplen.