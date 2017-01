Quizás sepan ustedes que la FUNDEU (Fundación del Español Urgente) ha elegido como palabra del año 2016 'populismo', por razones obvias. No cabe duda que este año recién iniciado tiene varios órdagos a cargo de estos nuevos paladines del 'si me dejan yo lo arreglo todo', cuyo poder de atracción hace unos años sería impensable. En fin, la gente los ha votado, y deberemos aprender de lo sucedido. Ahora bien, esta palabra que ha triunfado en la sociedad debería acompañarse por otra que yo diría que ha tenido igualmente su año de esplendor, porque ha traspasado ya la frontera de la Psicología para llegar también al habla común culta: 'resiliencia'.

La he escuchado en muchas tertulias de radio, en encuentros sociales y leído varias veces en periódicos. En síntesis, se dice que alguien es 'resiliente' o tiene mucha 'resiliencia' cuando es capaz de superar las adversidades que le plantea la vida, en ocasiones mostrando una gran entereza y capacidad de adaptación o de superación de aquellas. Es alguien que asume los golpes de la vida y, pasado un tiempo corto de lamento, se presta a crecer como persona, pensando que esa desgracia que le ha sucedido tendrá 'que servir para algo'. En fin, no crean que los resilientes son tipos especiales, o que sus desgracias han de ser descomunales, antes al contrario son las de toda la vida: ruinas financieras, pérdida de seres queridos, accidentes graves, etc.

Es curioso, pero estas dos palabras que se han asentado en nuestra habla tienen una relación insospechada. La sociedad necesita ser muy resiliente para soportar el populismo cuando toca el poder, como nuestros hermanos venezolanos saben muy bien desde hace años, al tener que asistir a la destrucción de su propio país a cargo de un autoproclamado 'libertador del imperialismo' (que fue el más votado). O como averiguarán pronto los estadounidenses, porque al margen de que Trump se rodee de buenos asesores y de cierto efecto inicial de arrastre, este señor no puede dejar de ser quién es, y al final su personalidad le llevará por donde solía. Y, desde luego, los británicos aprenderán pronto que no es una buena idea creerse las mentiras de los políticos, y lamentarán haber apoyado salir de Europa, algo que marcará la historia de su país durante decenios.

En este nuevo año es un buen propósito acrecentar nuestra resiliencia: reflexionar sobre por qué hay personas que aguantan carros y carretas y otras se hunden al primer tropezón grave es un gran ejercicio vital. Pero ayudaría mucho no tener que sumar el populismo a la lista de desgracias que este año, como todos, nos depara. Hagamos lo posible para que los golpes nos lo dé el mero paso de la vida; claro que como individuos nos equivocamos todos los días, pero como pueblo debemos aprender a no cometer graves errores evitables, y mejor escarmentar en cabeza ajena. Feliz año nuevo.