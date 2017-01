NEGRO FUTURO

Es curioso el poder que tiene la mente para que uno pueda salir airoso de situaciones difíciles. Mantener la calma y pensar fríamente suele ayudar a la hora de solventar un problema de forma exitosa. O al menos, supongo que eso es lo que suelen hacer las personas normales, porque mi prodigiosa mente no parece estar precisamente ejercitada en este campo. Hace un par de días, justo después de prepararme la cena, mi piso quedó de repente totalmente a oscuras. Me quedé congelada en la cocina pensando que igual había tocado algo sin darme cuenta, a saber el qué, hasta que caí en que era un apagón y que mirar a los lados con cara de estreñimiento no iba a solucionar nada. En ese momento, una persona normal habría pensado que lo más probable es que hubiera saltado el automático y que solo tendría que volver a conectarlo para seguir con su apacible cena. Mi imaginación, en cambio, decidió que era el mejor momento para repasar todas aquellas películas de terror que había visto el año pasado, concretamente esas escenas horribles que me hicieron esconderme debajo de una manta y llorar. Mi memoria, por su parte, y como guinda a una situación maravillosa, prefirió olvidar dónde había puesto el móvil, lo único parecido a una linterna que tenía en ese momento. Tras unos minutos (que me parecieron lustros) tanteando por las paredes e intentando entablar comunicación con el gato en un intento desesperado de interrogarle por si él sabía dónde estaba el móvil, conseguí que la luz volviera a mi piso. Gracias, eso sí, a recorrerme la casa decenas de veces y no a mi brillante mente. Desde luego, el día que un asesino con máscara, propio de películas de terror adolecentes, se cuele en mi casa para intentar matarme, lo va a tener fácil. No sé si se quedará más negro mi piso o mi futuro.