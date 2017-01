JOCS POBRETS DE CHIQUETS

Idic jocs pobrets perque res costaven, puix els mateixos menuts se'ls fabricaven. D'entre eixos jocs teníem el cércol. Simple joguet fet en un ferro de tonell o d'una roda de bicicleta, un poal vell o una caixa de sardines salades. En eixe element circular més un guiador -fet en un troç de fil d'aram- qualsevol chiquet tenia ya en qué passar el temps corrent d'un cap a un atre de carrer. També hi havia qui el feya rodar pegant-li en un pal o, simplement, en la seua mà; la qüestió era que rodara sense parar. En el cércol, rodant, s'apostaven a fer carreres. Gens importava si aquéll fora de ferro o de fusta, gran o chicotet. Tots servien per a córrer i demostrar molta o poca destrea en fer-lo circular.

Ya cansats de córrer se podia jugar al pissipissiganya. Sentats -en círcul com els indis- en terra, mostrant un peu, sabata, abarca o espardenya, se recitava la cançoneta: «Pissipissiganya / oli de canya / filla melenguera/ agrana'm esta casa./ Mare, que no puc,/ que tinc la mà encordada. /¿Qui te l'ha encordada?/ El rei de França./ França o Castelló/ posa el peu dins del caixó». I llavors, dient l'última sílaba se li tocava el peu, per a indicar que eixe chiquet perdia i pagava penyora. Aixina s'anava repetint la cançoneta i eliminant un jugador darrere d'un atre. Després, venia lo més divertit. Els que havien pagat penyora, per a rescatar-la, els calia fer un encàrrec. Per eixemple, li podien dir: «Lleva-li el cigarro de la boca al so Norat que està dormint». I allà tenies al chiquet, en por, complint l'encàrrec, puix tenia el seu perill. O: «Ves i toca-li el devantal a Na Roseta que la tens prenint el sol fent calceta o una toqueta». Encàrrec que també se complia, en regomello, puix quan les velletes veïen que un menut s'acostava somordet ad elles temien nova trastada. Per lo que més d'u rebia un carchot per lo que haguera fet o gosara fer. En fi, com els menuts no duyen d'escola tant de treball que fer en casa, deixaven la bossa en l'entrada i eixien, de pressa, buscant joc que mamprendre. Fins que es feya de nit hi havia coses que contar-se, rememorant travessures escolars, d'horta o de carrer, unes fetes i, atres, que se proposaven fer-les.