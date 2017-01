El IRPF y las religiones

El Tribunal Supremo ha respaldado la negativa del Ministerio de Hacienda a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas (Ferede) a conceder a esta confesión religiosa una casilla propia en la declaración del IRPF para que los contribuyentes puedan destinar el 0,7% de la cuota íntegra al sostenimiento de su confesión. La negativa se fundamenta en que, al contrario que la Iglesia católica, no existe convenio alguno entre las demás confesiones y el Estado, ni se ha promulgado una ley que consagre ese derecho. No obstante, el Gobierno está predispuesto a que los seguidores de otras religiones distintas de la católica y con notorio arraigo puedan destinar el 0,7% de su IRPF al sostenimiento de sus iglesias y lo desarrollará en esta legislatura. La ley de Libertad Religiosa vigente es de 1980, y Rodríguez Zapatero, que se proponía actualizarla, desistió de ello tras sus enfrentamientos con la jerarquía católica suscitados por el cuestionamiento de los acuerdos vigentes con la Santa Sede. Ahora, cuando la Iglesia católica no se opone a la extensión de la financiación pública a otras confesiones, sería quizá ocasión de plantear una actualización de la normativa que regula las relaciones Iglesia-Estado, que presentan algunos notables anacronismos que nadie puede estar interesado en perpetuar.