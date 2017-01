Como la tengo repetida, y se la quiero regalar a un buen amigo, he releído estos días la novela de Amadeu Fabregat, difícil, sobrevalorada e infravalorada a la vez, según los casos, Assaig d'aproximació a 'Falles Folles Fetes Foc'. No haré crítica literaria. Simplemente consigno aquí la obsesión extrema por la Gran Plaça, así la denominaba Fabregat, que edificó como metáfora, la percepción de toda una generación ante el vértice central de la gran plaza, «matriu meretriu de la Ciutat». El texto, publicado en 1974, me traslada a aquellas Fallas de mi adolescencia, en que bajo la estatua ecuestre del Caudillo, mirábamos la cremà y cantábamos aquello de «El burro i l'haca fora de la Plaça». Todo forma parte ya del pasado del que nos desembarazamos, y con él de la obsesión de la plaza, porque aprendimos que había muchas más plazas, y que el deseo de centralidad nunca es inocente. Se edifica siempre sobre el derribo de lo antiguo. Algunos continúan embarazados del pasado. La plaza es la que es, y al proceso de construcción de un nuevo centro urbano he dedicado algún texto en la segunda parte de Últimes vesprades a Mestalla, a propósito del derribo de la Bajada de San Francisco y la ubicación del Bar Torino. Me cansa la Plaza, y las polémicas sobre sus usos y aspiraciones. Soy persona de calles, porque me enamoran los espacios que conducen a algún sitio, no las plazas en sí, y en todo caso, prefiero las plazoletas delicadas, de esas que piden perdón por su presencia. Da igual que sea en San Pedro, en la Piazza Navona, en la Place Vendôme o en la Karlsplatz de Viena. Me veo ridículo y no sé qué hacer más allá de hacerme una foto. Como liberal tengo prevención a esos espacios inmensos que son una poderosa tentación para los populismos y las proclamaciones innecesarias. Dios me libre de criticar que el Ayuntamiento patrocine la celebración del fin de año. Hágase. Pienso en otros espacios en nuestra fachada marítima, que podrían haber acogido la fiesta con igual éxito, y mejor reparto territorial, pero me da que en la insistencia en la posesión de la Plaza, y en la simbólica del balcón, se detecta el propósito de recordar en el espacio una y otra vez, que ahora se hacen las cosas de manera contraria. Es comprensible. Pero a veces tiendo a pensar si no valdría la pena dejar de hacer lo contrario para pasar a hacer lo diferente. Estos días pensaba cómo teniendo el Palau de la Música y el de les Arts. Orquestas, Filarmónicas, Coros y Bandas, no competimos con el Concierto de Año Nuevo y tiramos en esa dirección. Me entero ahora que este domingo es la Strauss Festival Orchestra la que actúa en Valencia desplegando el repertorio del concierto que la Filarmónica de Viena ofrece todos los años en la Wiener Musikverein. A veces las obsesiones no conducen a ninguna parte.