GIUSEPPE GUARDIA URBANO

Quién no recuerda al mítico Manolo Morán en el Madrid de los cincuenta, ordenando el tráfico en una capital de España que tras los años más duros de la posguerra empezaba a conocer el crecimiento económico y, con él, el incremento del parque automovilístico? Cuatro años antes del estreno de 'Manolo guardia urbano', este gran actor había participado en 'Bienvenido Mr. Marshall', la cinta de Berlanga, obra cumbre de la filmografía hispana, en la que interpretaba al representante de Carmen Vargas y protagonizaba junto a Pepe Isbert la inolvidable escena del balcón consistorial, cuando tiene que sacar al alcalde del lío en el que se ha metido («porque yo como alcalde vuestro que soy os debo una explicación, y esta explicación que os debo os la voy a pagar...»). No sé si Giuseppe Grezzi, el peculiar concejal de Movilidad Sostenible, habrá visto a Manolo Morán en alguna de estas películas, aunque es muy probable que no, que las considere propaganda franquista, creaciones pseudoartísticas de la dictadura, colaboracionismo con los fascistas, si bien la dirigida por el director valenciano es justamente lo contrario, una crítica inteligente del régimen autoritario que increíblemente pasó la censura. Tampoco me extrañaría que en su particular interpretación de la historia y a pesar del desconocimiento que arrastra de origen por no haber nacido en España y no haber vivido aquí hasta hace apenas unos años, considere que Manolo Morán era igualmente un franquista acérrimo que en lugar de echarse al monte para combatir como el maquis se prestó a hacer carrera en un Estado que no respetaba las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero las haya visto o no, parece fuera de toda duda que ese personaje cinematográfico está en su imaginario y ocupa tribuna preferente en un subconsciente que ha hecho de las bicicletas en la ciudad el principio y el fin de su existencia. Tanto, que llega a perder los papeles, la noción de la realidad, la propia consideración de que es un concejal del Ayuntamiento de Valencia y debe comportarse como tal, como una autoridad pública, y en lugar de hacerlo así opta por seguir actuando como en sus tiempos de manifestante radical versión 2.0 de Paquita la 'rebentaplenaris'. Y el caso es que no me imagino a Grezzi embutido como el genial actor madrileño en el uniforme de policía, con las botas de caña alta, los correajes y el casco blanco de salacot dando paso a los coches (¡ay madre mía, he dicho coche!) desde ese promontorio al que se subían los guardias urbanos. Pero supongo que preferirá que lo compare con Morán a que lo haga con Fraga y su «la calle es mía».