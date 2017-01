CUALQUIER TIEMPO PASADO

Ha aprovechado sus vacaciones de Navidad para poner la casa para patas arriba. Ay. Limpiar cajones y descubrir fotos de los 90. En verano, en Alcossebre. Comiendo todos juntos, reunidos. Felices, despreocupados. Con restos de sandía everywhere, enfriada previamente en la piscina. Y después, siesta. A pesar de ser la familia más ruidosa ever. Es difícil responder a la pregunta de si ha progresado en la vida, si le van mejor las cosas ahora. Si es más feliz. El 81% de los votantes de Trump mantiene que el mundo era un lugar mejor hace unos años. La explicación puede hallarse en que siempre pensamos en el pasado como un lugar idílico al que volver. Libre de preocupaciones. Porque éramos otros: bellos, ligeros, sin peajes. En cambio, los expertos mantienen que a pesar de la crisis, de los procesos migratorios, el terror de ISIS, los ataques yihadistas a Occidente, el planeta mejora. En cuanto a longevidad, confort, libertad, educación, brecha entre sexos, desigualdad económica planetaria atravesamos la era más próspera y pacífica de la historia de la Humanidad. El mundo dista mucho de ser un lugar amable pero que la esperanza de vida no deja de aumentar es un hecho irrefutable, la mortalidad infantil se despeña. La tasa de analfabetismo disminuye a nivel mundial. Una paradoja que se explota a nivel político. El miedo como herramienta. Entonces, si el Mundo progresa ¿por qué tenemos esta sensación de frustración? Desgracias ha habido siempre pero ahora tenemos teléfonos para documentarlas. Además, somos más sabios. Al estar más informados somos más críticos y más intransigentes. Empleen la frustración solo como palanca de cambio. Al fin y al cabo, el Mundo es más próspero que hace 50 años. Malcríen a sus niños y cometan excesos. Celebren que están vivos. Felices Reyes.