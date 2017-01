CICLISTAS DEL INFIERNO

En el fondo es una suerte que al acelerado concejal Grezzi le haya traspasado la ventolera de la bici, de haber escogido el universo de las motos de alta cilindrada sería quizá un imitador cutrón y bronco de aquel encuerado Marlon Brando de 'Salvaje' que devastó un pueblo llamado Hollyster, o uno de esos rudos morteros de sangre y fuego que también inmortalizó Roger Corman en una célebre película de serie B. Con la bici, al menos, el estropicio es menor porque subyace esa travesura jipi de juegos florales. Lo importante es la manía de algunos por forjar reglamentos para que otros los cumplan. El gran y pérfido ejemplo en la derecha lo encontramos con Rato, un tipo que siempre se sintió superior a los demás y por eso jamás entendió que la ley también se aplica contra su persona de linaje añejo. Grezzi no se ha saltado las imposiciones económicas que a todos nos atacan, pero las normas de tráfico se las pasa por el arco del triunfo pues considera que su condición de concejal le exime y, además, seguramente cree que la simpática bici favorece los escaqueos y las trapisondas en las vías públicas. Pésimo ejemplo que sólo agranda el abismo entre los probicis y los antibicis, como si no tuviésemos bastante con la murga entre taurinos y antitaurinos. Para rematar su jugada, el italiano mostachudo y querubinesco Grezzi, pues me sigue pasmando el motivo por el cual un italiano errante encuentra acomodo y sueldo público entre nosotros para ofrecer perpetua tabarra (y no me vengan con milongas de xenofobia, por favor, que no va por ahí la cosa), grabó él mismo su gesta ciclista con el móvil en la mano. La exhibición en las redes, ese autobombo constante que supone el pan nuestro de cada día, segrega una falta de elegancia que nos apabulla. Grezzi es el ángel del infierno de las bicicletas. Mamma mia.