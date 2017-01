Carta als Reixos

Benvolguts Reis d'Orient, estimats Reixos -valencianíssima paraula, provablement derivada de l'arcaisme 'reig'-: No sabem si els valencians nos portàrem be o malament l'any passat. Si mereixem tot lo que nos passa o encara nos passa poc. En qualsevol cas, ningun dia millor que hui per a demanar a Ses Majestats que nos tinguen en conte quan repartixquen regals i parabens per esta terra: una de les que, per cert, més fervorosament manté la tradició d'honrar-los tal dia com hui.

Nos agradaria, per al nou any, tindre uns governants que pensaren primer en el be general i obraren en pragmatisme i eficiència. I no, com ocorre massa a sovint, uns polítics que anteponen el be particular del seu partit o inclús el seu personal; o que des de la major de les bones voluntats se deixen dur per idearis de gran inspiració filosòfica pero difícil aplicació pràctica; o que directament, des de la major de les males voluntats, apliquen la seua particular ideologia discriminant i ofegant als que pensen de manera diferent. Nos agradaria que eixos governants recolzaren en fets i no en paraules la nostra indústria, els nostres agricultors, els nostres investigadors; que milloraren els nostres sistemes de transport per a abaratir costs de producció i d'exportació; que construiren un nou model econòmic cada volta més respectuós en el mig ambient i solidari en els que menys tenen. Que s'aclariren entre ells per a assegurar-nos una finançació que nos permeta, com a mínim, mantindre una educació i una sanitat públiques i dignes, encara que no nos done per a fer plans Renove de mobiliari familiar ni per a tindre un ordenador per chiquet en les aules, com fan unes atres comunitats més 'pobres' que la nostra. Una educació, per cert, en valors i en valencianitat, i no ideologisada per identitats alienes a la nostra.

Nos agradaria poder parlar i escriure valencià sense que les administracions nos censuren o nos retiren ajudes per no fer-ho 'a la catalana manera', pero també sense que ningun servidor de l'Estat nos vullga obligar a «parlar en espanyol perque estem en Espanya» quan usem el valencià de manera natural perque estem en Valéncia. Nos agradaria que els mijos de comunicació saberen be que les localitats valencianes estan en Valéncia i no en ninguna atra comunitat autònoma, i que no s'enrecordaren de nosatros a soles per a les desgràcies o per a burlar-se dels valencians i la seua idiosincràsia. Que els uns, els atres i els del mig reconegueren la personalitat pròpia de Valéncia de manera tan natural com reconeixen les d'uns atres pobles peninsulars, i desterraren per a sempre expressions i conceptes odiosos com 'Levante' i 'Països Catalans'.

Pero nos agradaria, sobretot, que hi haguera molts valencians que pensaren com pensem, i que treballaren per a conseguir lo que volem. Perque tots sabem quí són els Reixos realment... ¿o cal que ho recordem?