En ese gran debate tan español de si nos gusta Papá Noel o los Reyes Magos cada vez hay más personas que no se decantan por ninguno de los dos o, mejor dicho, que celebran ambas fechas. Es verdad que todavía son mayoría los que prefieren a sus Majestades pero así empezó también Halloween, el Black Friday y el Cyber Monday y ya casi no existe españolito que no conozca el ritual norteamericano.

Como los españoles somos bastante proclives a la fiesta parece que hemos decidido disfrutar de todas esas nuevas celebraciones pero manteniendo a su vez las tradiciones autóctonas, lo que, unido al "macropuente" constitucional de diciembre, a la lotería de Navidad, al Día de los Inocentes, a la Nochevieja y al sorteo del Niño, convierte al último mes del año y a los primeros días de enero en una especie de agosto pero con frío. ¡Hasta se suspende el Consejo de Ministros semanal porque llegan los Reyes Magos! ¿Y este es el Ejecutivo que quiere implantar la jornada laboral hasta las seis de la tarde? No se lo creen ni ellos.

Lo bonito de los Reyes Magos es escribir la carta, casi la única oportunidad que tendrán algunos de conocer ese fenómeno y de usar papel y bolígrafo, pues en esa misiva se expresan los deseos y las peticiones personales. Puestos a pedir estaría bien que como sociedad fuéramos menos cainitas y envidiosos, pues que somos gente vitalista y con ganas de juerga ya lo demostramos sobradamente en estas fiestas de Navidad o, como diría la alcaldesa Carmena, en las celebraciones del solsticio de invierno.

Lo bueno de enviar la carta a los Reyes Magos es que nos transforma en niños por unos días, y en los críos está gran parte de lo mejor del ser humano, como recordatorio de lo que fuimos y por desgracia de aquello que en demasiadas ocasiones hemos olvidado.