EL BUCLE DE ZAZA

Había una vez, un director deportivo que quería fichar este verano a un italiano llamado Simone Zaza. El chico se hizo famoso por salir al campo en la Eurocopa para patear un penalti que lanzó a las nubes tras recordar a Carleto el día que pateó una falta ante el Málaga. Aquella tanda fue la puerta de salida para los italianos en el torneo. Zaza no llegó. Él y el Juventus eligieron al West Ham inglés con una cesión y una opción de compra obligatoria. En Valencia la alternativa de última hora parecía Guidetti, al que Ayestarán descartó, y entre tanto ruido llegó Munir como 'nou nou'. El Valencia y Zaza han vivido historias parejas en este otoño desolador. El club y el jugador se han unido en una caída libre sin fondo por mucho que Enzo Pérez se empeñe en que la entidad ya lo ha tocado. El club de Mestalla, enfermo por una crisis galopante, trata de huir del abismo que lleva a Segunda y el italiano, tras dejar el West Ham virgen en su anotación, quiere resucitar en un equipo que le ofrezca minutos y titularidad. Prandelli llegó a Mestalla en octubre para levantar a la entidad, culpó a diestro y siniestro, logró seis de 24 puntos y usó como argumento a Zaza para justificar una huida, cargada de razones y huérfana de sentido, la víspera de Nochevieja. El técnico, el que evitó las preguntas en su rueda de prensa de despedida para hacer después varietés a la carta, aseguró que se iba porque el delantero italiano no estaba en Paterna a la vuelta de las vacaciones. El club nunca escondió los movimientos para tratar de incorporar al chico con la negociación abierta con el Juventus para encontrar un punto de equilibrio en el dispendio económico. Como no llegó, García Pitarch dio su explicación y Prandelli se largó antes de las campanadas. Y eso que ya estaba hablado todo con Zaza padre, agente y protector del que dicen que será el salvador del Valencia. Prandelli insistió allí en los sitios admitió preguntas que con Simone empezó todo y el padre alejó al atacante del Valencia para asegurar con la llegada del nuevo año que su vástago jugaría en la serie A. Y entonces García Pitarch coge un avión con destino a Milán para fichar a Zaza. Y ayer las fuentes consultadas confirman la negociación, el padre donde dije digo digo Diego y Prandelli tendrá que cambiar de argumento para justificar su adiós. No sé si el Valencia lo hacer por bemoles o por adornar el esperpento. Y tampoco sé si el nuevo técnico -Voro mientras nadie diga lo contrario- quiere al italiano, si era un objetivo prioritario y si hay alternativas o no. Zaza será la cuadratura de la esquizofrenia de un equipo que ha entrado en un bucle sin soluciones aparentes. Un esperpento que esperemos que no cumpla la máxima de entre todos los mataron y el Valencia descendió.