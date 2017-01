Anticapitalismo. Peligro

De un tiempo a esta parte han ido surgiendo plataformas, corrientes, partidos o vaya usted a saber qué con el común denominador de proclamarse anticapitalistas. Es decir, que su objetivo es acabar con el capitalismo. Y eso es un peligro tremendo. El capitalismo ha sido y sigue siendo el sistema económico que mas gente ha sacado de la pobreza, recientemente China. En cambio, su antagónico, el socialismo marxista se llame como se llame, es el sistema que más gente ha metido en la miseria, ahora mismo Venezuela.

Esto es un hecho histórico irrefutable. ¿Que el capitalismo no es perfecto? Evidentemente. Como diria el Sr. Churchill es el sistema imperfecto más perfecto de todos los existentes ¿Alguien se imagina que hubiera una asociación antiavión con el propósito de acabar con el transporte aéreo porque no es del todo seguro? Me dirán que el ejemplo es una tontería pero si lo piensan, salvando las distancias, es lo mismo que el anticapitalismo, salvo que las consecuencias de éste son mucho peores Quienes van contra el capitalismo van contra los más necesitados y condenan a todos a la la miseria. Que no nos engañen.