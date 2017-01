AMOR PARA TRES

Hace un par de días acudo a cenar a un pequeño restaurante con encanto por la zona de Ruzafa. En una mesa ubicada en uno de los extremos más apartados del local una pareja llama mi atención por lo insólito, pues hace poco más de un año se separaron tras una crisis de infidelidad sonada. A mi la historia me suena de lejos pero por lo que sé él, un reputado médico cuya especialidad no recuerdo, tuvo un lío y ella, una atractiva dama vinculada al mundo de los eventos, lo dejó plantado. Entre ellos, y tras la separación, se instaló una fría distancia que hizo que los amigos comunes tuvieran que posicionarse. Pero esa noche la ex pareja cena frente a frente en una mesa para dos, en el centro un par de platos compartidos, una botella de vino, una vela. Ambos conversan con complicidad y en mi mesa, ubicada tan solo a unos metros, se propaga un mensaje: han vuelto. «Está claro, mira sus sonrisas, parecen embriagados. Y los ojos, yo ahí veo amor, deseo contenido, redención. Estamos siendo testigos de una reconciliación épica», elucubra una de mi grupo observando la escena de reojo. Transcurre la cena y, a la hora del postres, atraviesa el restaurante y llega hasta la mesa de la pareja un hombre moreno, de corte atlético y bonita sonrisa. Él ahora ex marido se levanta, lo saluda amable y se gira para buscar una silla y acomodarlo junto a ellos. Entonces el recién llegado se acerca hasta ella, que lo observa radiante, y juntan sus labios en un beso íntimo y, a mi parecer, sediento. «Ese es el nuevo novio de ella, era tenista, está bastante bueno. Comentan que él se declaró en París y se han enamorado», asegura la misma que hace solo media hora hablaba de reconciliación. «Entonces, ¿en qué quedamos?», le preguntamos le resto. Ella levanta su copa y resuelve con un, «¿quién dijo que fuera una ciencia exacta?, brindemos por el amor».