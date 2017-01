Todo menos acabar el metro

A grandes males, grandes improvisaciones. No falla. El Consell del bipartito ha reaccionado ante la celebración de un guateque clandestino en la T2 como reaccionó el ejecutivo del PP el día en que se publicaron las fotos de un joven remando en las aguas acumuladas en el túnel: tirando de presupuesto. ¿Será por dinero? Y si la entonces consejera de Infraestructuras Isabel Bonig pudo asegurar que eso no volvería a ocurrir porque había contratado el oportuno servicio de vigilancia y conservación, la actual, Mª José Salvador, no ha querido ser menos y ha anunciado que FGV convocará en breve un concurso parecido por una suma idéntica a la fijada por la ahora presidenta del PPCV. Una solución de compromiso que no desencalla la obra ni oculta los dos años y tres meses que ha permanecido a merced de intrusos y merodeadores. Pero que le permite salir del paso alegando que cualquier gasto -400.000 euros al año- es pequeño con tal no dejar perder una inversión tan grande. Y ahí es a donde yo voy.

La T2 tiene un alma gemela en Gijón, el metrotrén, una galería con más filtraciones que la de Metrovalencia pero un futuro igual de incierto. Y LAS PROVINCIAS se hacía eco días atrás de que, en opinión del presidente del Colegio de Geólogos de Asturias, JA Sáenz de Santa María, lo mejor que se puede hacer para conservar infraestructuras como éstas que no van a entrar en funcionamiento en años es tapiarlas. Sellarlas. Dejar que se inunden, si se tienen que inundar, y ahorrarse los gastos del bombeo, el mantenimiento y la supervisión del plazo que transcurra hasta su puesta en servicio. La presión que se establecerá en su interior, concluía el asimismo exdirector de geología de Hunosa, mantendrá los hastiales.

A mí todo esto de dejar que se inunde una parte para salvar a otra me suena a película de submarinos. Lo admito. Pero este hombre, en cuyo haber figura asimismo la construcción de túneles como los de Pajares y el Negrón, lo decía muy convencido. El chapado es el remedio más prudente y económico para túneles sin esperanza. Y más oscuro que el futuro de la T2 del metro de Valencia sólo está el reinado de Witiza. Antes se gastará el Consell el dinero que no tiene en resucitar la RTVV que rematará la línea. Así es que o lo alquilan; interesados en cultivar champiñones o en utilizarlo como cava no faltarán. O lo clausuran a cal y canto. Porque cambiar los candados no acabará con las intrusiones, como bien saben las víctimas de la inseguridad ciudadana y campesina. Y a la que se descuiden se les volverán a colar atraídos por el metal, la necesidad, la aventura o el 'underground' propiamente dicho. Género que podría estar reverdeciendo en Valencia, como vuelven a estar de moda Chimo Bayo y la ruta del bakalao gracias a un libro Luis Costa.