Regala, pero regala bien. No uses frases manidas como que no te gusta hacerlo en fechas señaladas, o que tú prefieres sorprender cualquier otro día y no cuando te lo manda un centro comercial. Porque luego ni lo uno ni lo otro, seamos sinceros. Hay vida más allá del ánimo consumista detrás de la acción de regalar. Pero hazlo bien, medítalo, planéalo, disfrútalo. Regalar también puede causar disfrute. Trabájate los regalos. Ahí está la gracia.

Nunca he entendido determinados presentes, que parecen más motivados por la obligación o la rutina. Como, por ejemplo, esas tarjetas que ofertan la mayoría de tiendas y grandes almacenes por un valor concreto que quienes las reciben pueden canjear por lo que ellos deseen. O esos cofres que se adquieren como quien compra un pack de latas de conserva o de yogures con sabores variados, esos cofres que en realidad cuando los abres no hay nada, sólo una dirección para que cada cual se lo gestione como quiera. Eso es regalar sin mojarse, sin apostar, sin detenerse a reflexionar en la persona a la que se va a obsequiar. Podría ser ella o cualquiera, incluso un desconocido absoluto. Eso es regalar como mero trámite. Ahí no hay alma. Y los regalos con alma, esos sí, esos son otra liga.

Entiendo que habrá quien piense en las infinitas posibilidades de una tarjeta en blanco, en cuántos dramas, decepciones y devoluciones evitan. Pero eso sólo atiende a cuestiones prácticas. Y en lo de regalar, cuando se hace a alguien que aprecias, quieres o valoras, hay que atender a otras razones. En realidad nada produce más gozo que retirar un envoltorio y descubrir que han acertado con tu regalo. Da igual el valor de lo que se esconda tras el papel siempre y cuando lo que sea es lo que necesitas, lo que ansiabas, lo que te reconforta, lo que te sorprende. Todos esos verbos salen a relucir cuando quien te regala se ha sentado a imaginar lo que quieres, lo que te ilusiona, lo que te aporta. Un regalo sirve para demostrar quién te conoce, quién te escucha, quién te estima. Y no es una cuestión de cantidad, sino de oportunidad. Y de ponerle ganas. Y de dedicarle tiempo.

No compres cofres de experiencias, créalas tú mismo. Busca el lugar que esa persona una vez mencionó y sorpréndela con un viaje allí, con un mapa que tú mismo hayas diseñado, con una lista infinita de actividades que podéis hacer juntos. No caigas en suscripciones a aplicaciones de reproducción de música. Tú puedes más, seguro. Busca ese disco que incluye la canción que siempre tararea, una edición que ni siquiera conozca, o grábaselo tú mismo, junto con otros muchos temas que te has dado cuenta de que canturrea. Y ponle título. Canciones que espero que siempre tararees. Y báilalas incluso. Aunque nunca bailes. Eso también puede ser un regalo. No todos los regalos están en los escaparates, en los catálogos, en las páginas web. A veces hay que saber buscarlos. Y siempre hay que querer buscarlos.