Queridos Reyes Magos

Este año me he portado bien». Prácticamente así empiezan todas las cartas enviadas ya a sus Majestades de Oriente. ¡Qué noche tan mágica! El poder omnipresente de Melchor, Gaspar y Baltasar hará que todos los niños puedan verlos en la Cabalgata que comenzará al caer el sol. Las miradas más inocentes, limpias y llenas de ilusión se dan cita hoy al paso de sus Majestades. Hoy es un día extraordinario para nuestros pequeños porque son lo más frágil, maleable y lo que más debemos proteger por encima de cualquier interés. Sin perder las raíces de la historia y sin olvidar el sentido de la representación, hoy recordamos la llegada de los Reyes Magos al portal de Belén guiados por la estrella de Oriente para adorar al niño Jesús. Oro, incienso y mirra sustituidos hoy por consolas, muñecas y juguetes. Pero en el fondo es el mismo espíritu el que debemos transmitir a los que no saben, a los ilusionados, a los más peques de la casa. No hay que innovar en una Cabalgata, no es necesario. La formula funciona año tras año, generación tras generación. Reyes Magos y caramelos, muchos caramelos. Los gritos de los niños ensordecerán las calles al paso de Melchor, las lágrimas y el nerviosismo estremecerán al ver a Gaspar y Baltasar con su gran majestuosidad recordará que hoy es día de acostarse pronto, de que llega la hora de preparar en casa agua para los camellos y algún tentempié en forma de galletas, dulces y leche para los Reyes. Mañana amanecerá más pronto que nunca, el despertador no será necesario, al contrario. Seguro que nada falla y todo esta en su sitio para los que escribieron su carta con faltas de ortografía. Es más, tan mágica es la noche que dicen que hoy esa magia se contagia incluso a mayores muy mayores que saben escribir y que tienen aspecto de serios y aburridos en su día a día.