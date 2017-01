MIRANDO A FORD

No sé que grado de preocupación puede causar en un Gobierno municipal, el de Valencia, que tiene catalogado al coche como el enemigo público número uno y que está convirtiendo al automovilista en una especie de apestado (hasta el punto de que no me extrañaría que dentro de poco algunos de sus concejales alumbren la idea de copiar el mensaje que deben llevar todas las cajetillas de tabaco, lo de que fumar perjudica seriamente la salud, y obliguen a los conductores a colocar una pegatina en el parabrisas de su vehículo con la advertencia 'Conducir es un acto irracional, irresponsable, insostenible y nada solidario'), pero lo cierto es que el principal motor industrial de la Comunitat Valenciana, la factoría Ford de Almussafes, emite algunas señales de alarma que deberían poner en guardia a los responsables de la Conselleria de Economía (también sostenible, faltaría más) en el caso de que les quede tiempo entre hacer y deshacer con los horarios comerciales, donde han conseguido que ya nadie sepa qué día festivo abren las grandes superficies comerciales, que igual era eso de lo que se trataba. Conviene aclarar, para evitar malentendidos, que las señales de alarma afectan a la planta valenciana aunque no se produzcan propiamente en su interior sino en la dirección de la multinacional en Estados Unidos o en una infraestructura ferroviaria que recorre la costa mediterránea española y que, entre otros muchos activos empresariales, sirve o servirá a sus intereses. Pero aunque la decisión se haya tomado a miles de kilómetros y pese a que desde Ford España se insista en mandar un mensaje de tranquilidad, es evidente que la noticia de que la compañía automovilística se pliega a los designios de Trump -que en quince días tomará posesión como presidente- y renuncia a una inversión en México para centrarse en su territorio 'nacional' no genera lo que podríamos denominar una corriente de optimismo y confianza acerca del futuro que puede correr una factoría que -digámoslo alto y claro- funciona a la perfección, con altos índices de productividad y a plena satisfacción de los propietarios. Y si al inquietante mensaje que subyace en la retirada mexicana le añadimos la lentitud en la ejecución de una conexión ferroviaria -el corredor mediterráneo- que ha sido explícitamente reclamada por Ford y que sea por el desafío soberanista catalán, sea porque la apuesta del Gobierno Rajoy es por el corredor central, no acaba de concretarse, el futuro para Almussafes no se pinta de color rosa precisamente. En todo caso, lo más importante es que si hay que mandar una delegación oficial a los USA para defender la fábrica valenciana no vaya un representante del sector ultraecologista de Compromís.