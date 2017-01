Después del éxito de 'El libro de la madera', Pablo Iglesias ha abrazado un tronco. Y el tronco le ha hablado. Pero, bueno, también le habla Irene Montero. Iglesias se ha grabado un vídeo, no sé si en pijama o con pantalones de cuadros (que sería peor) homenajeando a Lady Leño, de 'Twin Peaks'. El número tenía como fin invitar a participar en la segunda Asamblea Ciudadana de Podemos. «Algo me está diciendo el tronco. Dice no os peléis, dice unidad, dice debatir no es dividir». Catherine E. Coulson, intérprete de Lady Leño, sostenía que su personaje era el más normal de 'Twin Peaks'. Coulson había estado casada con Jack Nance, el protagonista de 'Cabeza borradora', cuyo peinado es igual que el de Marcelo Expósito, secretario tercero de la mesa del Congreso. Al final, estos de Podemos van a tener mucho que ver con 'Twin Peaks'. Sólo espero que Errejón, para ser más que Iglesias, se grabe haciendo un nudo al rabo de la cereza. Con la lengua.