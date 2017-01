No importa mucho que se haga una fiesta clandestina de Nochevieja en los túneles de la línea 2 del Metro. Personalmente, la noticia me deja frío: algunas veces se ha montado una jarana de esa clase en una fábrica abandonada o en un aeródromo sin aviones. Lo que yo lamento más al saber del aquelarre subterráneo es la falta de reacción de unas instituciones que se han rendido. Porque no es la primera vez que los túneles que esperan ver pasar tranvías o trenes de la FGV han sido objeto de la chapuza de una ocupación: en la red está la famosa foto del piragüista clandestino, el vecino que recorrió galerías y túneles, estaciones y apeaderos con una neumática, en plena inundación, cuando las instalaciones sin terminar quisieron imitar a las turísticas Cuevas de San José de la Vall d'Uixò.

Y es que igual que en superficie hay numerosos símbolos vivos de nuestra crisis -el Ágora sin penacho, el Estadio nuevo del Valencia a medio construir, los polígonos desertizados, el edificio del Banco de Valencia canibalizado- Valencia tiene también una metáfora viva de su desastre financiero en la T2, una línea de transporte a medio construir, con tramos abandonados, que es causa, entre otras secuelas, de los problemas de comunicación del Mercado Central.

La noticia de la fiesta 'rave' es de las que causan dolor. Que, sin embargo, no es solo fruto de ese sarcasmo antisistema que anida en la fiesta clandestina. Ni siquiera produce dolor un abandono que ya ha cumplido cinco años largos. La amargura aflora, sobre todo, al comprobar que la única reacción que ha suscitado la noticia es la de anunciar la licitación de un sistema de seguridad para los túneles que nacieron para unir Nazaret con Orriols. ¿Eso es todo lo que se va a hacer? ¿Se jugará a la defensiva poniendo más rejas, candados y guardias? ¿Se gastarán recursos escasos en una vigilancia que solo se va poder atribuir a la partida de gastos improductivos?

La decepción, la depresión, nace de verlos con los brazos bajados, inermes y resignados. A todos: al Gobierno y a la oposición, al Consell y al Ayuntamiento. La tristeza no la produce haber caído durante una crisis como la que sufrimos, sino no haberse levantado todavía. No entristece parar las obras de un estadio, sino no haberlas reanudado ya. Ensombrece que aun no haya nacido otro banco privado valenciano, que no se haya planteado un proyecto potente de televisión privada mediante la unión de seis u ocho pequeñas cadenas, que no haya un empresario dispuesto a explotar el Ágora o que las instituciones se muestren débiles a la hora de financiar la continuación de la línea de Metro paralizada en 2011.

Al menos fuera la Generalitat la que organizara y cobrara entradas en la fiesta de los túneles de Nochevieja de 2017. Yo iría. Porque es la acomodación a las limitaciones de la crisis (y el eterno recurso de la queja) la que deja los miembros anquilosados. Inútiles.