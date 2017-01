Intimidad y confidencialidad

La crisis económica de los últimos años ha afectado a todos, incluso a los bancos que han visto disminuidos sus ingresos multimillonarios y se han visto obligados a vender oficinas e inmuebles, recortar plantillas favorecidos por la difusión de operaciones vía internet e inventar impuestos y comisiones gravando las operaciones a sus clientes. Es cierto que hoy día la mayoría de operaciones se realizan vía internet y acudir a una oficina bancaria suele ser algo excepcional. Pero ese recorte de personal ha desencadenado en fechas señaladas aglomeraciones en oficinas principales de las grandes entidades pues he sufrido estoicamente estos días esperas de más de 45 minutos para ser atendido. El secreto bancario obliga a las entidades bancarias a la confidencialidad con sus clientes, pero la confidencialidad lleva de por sí aparejada la intimidad que no ofrecen hoy día. Es lo que pasa actualmente cuando acudes a una oficina bancaria donde te atienden en mesas a veces separadas mínimamente con paneles en las que una conversación privada es además interrumpida por cualquier persona que hace una consulta. La cortesía y la urbanidad han huido de nuestra sociedad, pero el bancario no debe aceptar dichas interrupciones, el cliente tiene protegida la confidencialidad pero debe tener también protegida su intimidad y para ello deben de proporcionarle un espacio que no esté expuesto a la vista y sobre todo a oídos de todos. Espero tomen nota de ello los responsables, porque confidencialidad implica que nadie pueda escuchar nuestra conversación privada.