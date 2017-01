FELICIDADES CHJ

En una reunión especial para abordar las últimas tormentas de la Plataforma Urbanístico Medio Ambiental (PUMA), este organismo quiere felicitar a Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por haber encontrado la solución a las inundaciones y a la escasa limpieza en Gandia y de nuestro amado río. Impensable.

Con la inteligencia necesaria, se podría contratar una, no más de estas tormentas cada año, controlada, y así se aprovecha una gran riada por el cauce para limpiar el río de las asquerosidades que ha ido acumulando durante años y que nadie se ha dignado a recoger.

Miles de cañas y, como no, vertidos de heces mal olientes, todo sea por el malestar de unos vecinos sin atención, para los que no existe el interés político. Desastroso, pegajoso.

La plataforma PUMA considera que la decisión de dejar al mal tiempo la decisión de limpieza de un cauce del tamaño del Serpis no es la acertada, pero también reconoce que la dirección de la Confederación Hidrográfica del Júcar debería de tener mucho trabajo para no tomar decisiones antes y proteger a los vecinos durante todo el año. ¿Son expertos o no? Hay que cuidar el río, por lo cual, con este panorama sería deseable el cambio de sus responsables, ya que no deberían estar solo para calentar el asiento.

Ahora reconocemos por que las nuevas tendencias políticas y sus políticos se están imponiendo. Normal. Cuidado que vienen Podemos y la CUP. Por este pecado venial, esta vez nos hemos librado del castigo, Dios te salve Gandia para la próxima vez, si esto continúa igual lo lamentaremos todos, hay alguno que está echando raíces en su silla y no se preocupa de lo que debería, lamentable.

Estamos esperando decisiones, de limpieza, porque agua haberla hayla y nos puede hacer una visita, pero de todas formas que no falten unos días felices para los vecinos de Rafalcaid, eso sí, en seco por esta vez.