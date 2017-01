CUERPO A TIERRA

Una parte importante del valencianismo albergaba la tímida esperanza de que el entrenador, en ausencia de un director deportivo competente, pudiese maquillar una temporada catastrófica. Pero Prandelli dijo «basta» y marchó a su casa. Una decisión poco común que deja muchas interpretaciones pero que, fundamentalmente, lo que deja es al Valencia una vez más sin entrenador. Porque el director deportivo haciendo gala -como siempre- de un plan perfectamente estructurado dijo que «no» se busca entrenador, o sea. que dejarán a Voro y si la cosa va funcionando ya sacaremos pecho como si fuese una consecuencia más de un disparate sin precedentes. En cuanto a las interpretaciones -todas respetables- hay quien tilda la decisión de Cesare como un acto de cobardía y quienes entienden que el italiano actúa coherentemente al ver incumplidos los compromisos del amo. Parece ahora que es un desacato solicitar cuatro o cinco fichajes aunque, viendo el desastre del verano lo responsable es pedir 4, 5 ó 6. Prandelli ya es historia en el Valencia y no deja, precisamente, un reguero de victorias a su paso pero antes de abandonar la ciudad hizo un retrato hiperrealista de la verdadera situación de la institución. El club está en manos de unos señores cuyo único bagaje tiene que ver con lo económico, que no tienen ni puñetera idea de cómo funciona el mundo del fútbol y pensaban que bunkerizando la entidad taparían sus vergüenzas a la espera de que la casualidad hiciera bueno alguno de sus reiterativos palos de ciego. O sea que. entre el fútbol y el dinero, lo segundo es lo primero. Nada que no supiéramos pero que adquiere un valor importante en voz de quien ha estado dentro. Quisimos ver un mecenas en la figura de Lim y el mecenas ni está ni se le espera. También se esperaba que García Pitarch actuase en defensa de los intereses del club y también ha pasado tiempo suficiente como para constatar que Suso no pasa de ser un mayordomo más de Layhoon. Lo único que le preocupa -porque si no hubiese dimitido de verdad y cuando uno dimite de verdad, se va- es mantener un salario indecente que solo se justifica por su agilidad para hacer reverencias a la jefa y postrarse a sus pies. Ande yo caliente y ríase la gente. Total que empieza 2017 y estamos peor que en agosto. Entonces se apostó por un entrenador con tragaderas, ante el fracaso se contrató a uno contrastado pero este no ha querido tragar, ahora: con el equipo 17º se recurre una vez más a Voro sin tener previsto el siguiente paso esperando que se produzca el milagro que no hubo ante el Celta, pero quienes han metido al Valencia en este lío ahí siguen alimentando el esperpento. Si esta gente es la que ha de sacar al Valencia del pozo como dijo un político hace años: «Cuerpo a tierra que vienen los nuestros».