Queridos Reyes Magos

Majestades, cojan papel y boli, y sientense, que mi carta va para largo. Quiero una clase política que no mienta ni hable siempre pensando en su partido y no en la gente, y que. Perdón, perdón. Borren. Empiezo de nuevo. Ha de ser una carta real, no de ciencia ficción. Quiero un clase política a la que no se le llene la boca con derechos sociales, prometa libros gratis para todos y pague exactamente lo que valen los manuales, no una limosna, y que abone todo cuando toca, no que a día de hoy deba aún la mitad a algunos padres. Disculpen, Majestades, rompan otra vez la misiva que me vuelvo a dar a la fantasía. Quiero una sociedad en la que la gente piense sólo en ser feliz y no en cantar a los cuatro vientos lo feliz que es, en la que las parejas se amen sin necesidad de glosar en las redes sociales a cada segundo «lo mucho que nos queremos y lo felices que somos», y luego ni un suspiro de puertas para adentro; una sociedad de menos escaparate, de menos buscar tener más que el otro, una sociedad de gente que disfrute de la grandeza de las pequeñas cosas, de la ilusión de cada irrepetible día. Esto. creo que he caído otra vez en la ficción. Melchor, no me odie mucho. Nuevo intento. Quiero unos padres que traten de pasar el máximo tiempo posible con sus hijos, que no se enfaden porque julio no sea lectivo, que disfruten con cada segundo de vacaciones que disfrutan sus niños, aunque a veces les (nos) den ganas de encerrarlos en un armario, que no piensen en un puzzle de extraescolares para tener al crío enredado hasta las ocho de la tarde y traten de salir cada día un poco más pronto de la oficina. Uf, disculpen de nuevo, queridos Magos. No hay forma de pedir un regalo real y realizable. Lo dejo estar. Otro año pruebo con Papa Noel. O igual mejor con las Magas. Vida esta...