PRANDELLI 'FUORI'

Cesare Prandelli se fue. Y con él la poca sabiduría futbolística que había dentro del Valencia Club de Fútbol. No sólo se ha ido un entrenador. Se marcha el 'trellat' que perdió este club hace tiempo a cambio de muchos singapurenses, algunos portugueses y uno de la Pobla de Vallbona que sobrevive en una genuflexión permanente.

Prandelli era el fútbol en esta locura hasta que el pasado viernes decidió tras el entrenamiento dejar el puesto. Y por eso nos aferrabamos a él pese a los malos resultados deportivos. Le prometieron un gran proyecto por construir con ingenieros, arquitectos, delineantes... pero cuando llego la hora de la verdad se dio cuenta que sólo había un solar sin cimientos ni operarios. Era todo una mentira escondida tras muros y barreras. Eso es hoy el Valencia de Peter Lim. Una gran mentira que no se sostiene y que camina solo y ciego hacia el abismo.

Lim había hecho por fin una cosa buena en sus casi tres años de mandato: contratar un entrenador de verdad. Sólo fútbol. Y precisamente esa ha sido la clave de su renuncia. Porque al fútbol no se le engaña sin fútbol. Cuando Prandelli llegó, empezó a descubrir nítidamente que le habían engañado. Que donde le vendían un vestuario profesional había uno con caraduras por doquier. Que donde le vendieron un proyecto deportivo futuro había realmente uno basado en cuadrar los numeros a la baja. Que donde debía haber gente de fútbol había una presidenta que, o le hablaba por videoconferencia, o no le hablaba porque de fútbol no tiene la más remota idea. Que donde habría fichajes y salidas hubo un regreso de vacaciones con 'los mismos cabrones de siempre' que diría Toshack. De cuatro fichajes a uno y ya iremos viendo. Y donde Prandelli creía que había un director deportivo en quien apoyarse se encontró uno más precupado de contentar a los jefes que le pagan que al club al que se debe.

Prandelli se encontró solo. Engañado. Y, en un Valencia sin dignidad ninguna, fue ese respeto a sí mismo el que le hizo reflexionar: '¿qué hago yo aquí participando de esta pantomima? No tragó y se fue. Los demás no.

¿Y ahora qué? Ahora se acabó el fútbol en el Valencia Club de Fútbol. En el desgobierno más absoluto le piden otro milagro a Salvador González 'Voro', al delegado que, como hombre de club que es, hará lo que pueda y le dejen en esa quinta etapa en el banquillo. Pero no destapará más realidades de este club como hizo Cesare Prandelli. Aunque ya no hace falta. Por fin alguien, el italiano que se fue antes de terminar el año, desde dentro destapó la verdad. Que no es deportiva, por supuesto. Pero si que es apocalíptica.