Olvidaos de Lim ahora

La Copa. Señores, me importa tres pitos la Copa. Yo soy de los que opina que siempre hay que competir, que debes querer y pelear por llegar lo más lejos posible en cada competición que el equipo disputa. Yo era muy competitivo (dentro de mis características) cuando era profesional del fútbol, y sigo estando al mismo nivel incluso cuando juego al pádel con mis amigos. Como se dice habitualmente, no me gusta perder ni al parchís con mi hijo. Pero ahora estoy preocupado, muy preocupado. Y queridos aficionados, volquémonos en la Liga. Plantilla corta, joven, descompensada y acojonada. Problema. Y la recuperación está en su mano, en la de nadie más.

Voro. Situación para él increíblemente desconcertante. Mucho ha de reflexionar. En menos de diez días el equipo debe inscribir en la Federación Española de Fútbol a su nuevo entrenador. Y ya Voro decía, con acierto, que el club había confiado plenamente en él, pero que algunas cosas se debían aclarar. Y lógicamente, tenía razón. «Esperamos a inscribirle tras los dos partidos que tenemos que jugar. Si va bien, no hay mejor opción. Voro hasta que se tuerza el tema. Acabamos con él si todo va aceptablemente, y ya buscamos entrenador para la temporada que viene. Y si no va bien, fichamos un nuevo entrenador, para que finalice la temporada». Pero había un problema. ¿Y si perdemos con el Celta y no ganamos en Pamplona? Seguramente ni el club ni, con toda seguridad el propio Voro, consideren como la mejor opción seguir con él hasta final de curso. Pues en esas estamos. Mucho por pensar, y mucho por acertar. Pero señores, cuando las cosas van bien, todos acertamos. El problema es cómo acertar cuando van mal. Análisis y decisión. La responsabilidad y el valor de los cargos se comprueban ahora.

Situación actual. Pido disculpas si decepciono a algún aficionado. Pero, por favor, también pido que analice mi reflexión desde la preocupación y desde la praxis. Siempre intento ocuparme de las cosas, y no preocuparme. Ayer tarde en Mestalla, «Peter vete ya». Y no es momento. Esto se nos va. ¿El cambio de máximo accionista salvará al equipo de bajar a Segunda División? Equivocamos el momento. No van por ahí los tiros. Los jugadores, y sólo ellos salvarán al equipo. Nadie más. Olvidaos de Peter Lim ahora. Se irá cuando quiera y como quiera. Pero cada cosa a su tiempo. No me sirve de nada, ahora mismo un cambio en la propiedad. Los jugadores seguirán siendo los mismos. Y ahí, es donde tenemos que dirigir nuestras miradas y concentrar todas nuestras fuerzas, para su tranquilidad, y con ello, la mejora de su rendimiento. Hay que comprometer a todos, a los que quieren y a los que quieren menos. Darles seguridad. Y aunque no nos guste, el máximo apoyo hasta el final. No me importan los futbolistas, me importa el club. Y es tan alarmante la situación que debemos centrar nuestros esfuerzos en fortalecer a los que nos deben sacar del fango, y no increpar y forzar la salida de los que mandan. Porque no juegan. Ya habrá tiempo para apuntar al máximo accionista. Pero ahora él no puede salvar al equipo. Los futbolistas sí.