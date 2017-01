Niños, esteladas y Reyes Magos

Hubo un tiempo en que la mayor preocupación antes de la Cabalgata de Reyes era el frío. Por lo demás, sabíamos que los Reyes Magos llegarían en barco, en camello o en helicóptero; que desfilarían en carroza y que nos traerían los regalos por la noche. Como mucho, nos podía atormentar la posibilidad de acabar con una ceja partida por culpa de un caramelo contundente. Nada más. La Cabalgata era una gran representación al servicio de la inocencia infantil, como toda la fiesta de Reyes. Su finalidad era proteger la magia de una fecha reiterada año tras año con las mismas características. Su adaptación era mínima porque los niños no cambian sustancialmente de una generación a otra en cuanto a su necesidad de ternura, cariño y dedicación. Y los Reyes eran el símbolo de todo eso, unos seres capaces de llamarnos por nuestro nombre, conocer nuestras debilidades y virtudes y atender a ellas con justicia y equidad. Ante eso, los seres humanos no cambiamos tanto aunque pidamos una Tablet en lugar de un Madelman.

Sin embargo, en los últimos años, asistimos a una utilización inaceptable de la infancia para finalidades políticas. Los niños se han convertido en arma en manos de los dogmáticos de cualquier signo. Aunque deberían ser sagrados. Ésa debería ser una máxima que se inscribiera en el frontispicio de toda sede política. Con los niños no se juega. Decía Gandhi que una sociedad se mide según cómo trata a los animales. Siendo cierto, y aun con todo mi animalismo a cuestas, defiendo que una sociedad se mide según el trato a sus niños. Todos los regímenes totalitarios los manipulan a favor de su adoctrinamiento. No hay más que ver la última película del director chino Zhang Yimou, 'Regreso a casa', en la que una hija es capaz de delatar a su padre. La niña es de las que bailan en espectáculos que proclaman la grandeza de la revolución cultural y pertenece a esas generaciones que han crecido abducidas por completo por el régimen. Cuando vemos a esos niños chinos, norcoreanos, o austríacos y alemanes de los años 30 nos hierve la sangre pensando cómo han sido manipulados en una edad en la que no disponen de recursos para resistirse. Es lo mismo que sucedió en la España franquista, con la formación del espíritu nacional y el Frente de Juventudes. Fueron formas extremas de utilizar a la infancia y la juventud para apuntalar un régimen que se creía eterno y universal.

Por eso cuando veo el uso de las Cabalgatas de Reyes con finalidades políticas, ya sean a favor de la república y las tres Reinas Magas, como del soberanismo catalán y los farolillos con esteladas, me pregunto si hay diferencias en ese abuso de la infancia. Las circunstancias no son las mismas, sin duda, pero la falta de respeto a los menores, sí. La diferencia más importante, no obstante, es que padres, educadores y toda la sociedad somos libres para decir que no, algo impensable en otras épocas. Digámoslo.