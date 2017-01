Luces para el 17

Nos vamos acercando al ecuador de la legislatura y es momento de hacer un balance de este periodo. Con carácter general, se podría decir que los nuevos dirigentes no están siendo tan innovadores como esperábamos. En muchos ámbitos administrativos, retórica al margen, su modo de gobernar es bastante parecido al de sus antecesores. En parte porque la financiación no permite grandes sorpresas y en parte porque la mediocridad define a muchos de los nuevos políticos. Cuando no la extravagancia, aunque ese desvarío está siendo corregido con cierta habilidad por Ximo y Mònica.

No hay espacio para hacer un listado general de decepciones, pero podría servir para ello la política de personal, tan viciada desde el minuto uno de la primera legislatura socialista, allá por 1983. Nuestra comunidad es una de las más díscolas para con los principios constitucionales a la hora de gestionar no solo el acceso a la función pública sino también la promoción de sus profesionales. Lo que constituye un lamentable retorno a las prácticas caciquiles decimonónicas. Los nuevos dirigentes han perseverado en los males endémicos de nuestra función pública, y ya camino de la mitad de la legislatura, el único instrumento que utiliza la administración para elegir a sus empleados más determinantes en la gestión no es otro que el amiguismo. Y su pariente el servilismo.

Y quien dice ese ejemplo, dice decenas de desilusiones. En realidad, ha habido pocos cambios aunque hay que reconocer que la retórica ahora es más cordial. Y que se vigila al corrupto, lo que sí es novedad respecto de la tolerancia hacia los delincuentes, otrora tan defendidos por el poder. También cabe destacar que los discursos del presidente son más cultos y educados, más inteligentes y cercanos. Puig nos ha librado de la huera y muchas veces mentirosa verborrea de sus antecesores más morenos y aceitunados. La política es palabra.

¿Ha habido cosas buenas? Sí, claro que sí. Más sensibilidad social (sin fondos), más igualdad teórica, más modernidad, y la sensación de que nos gobierna gente más honesta. Pero estos políticos nuevos tienen que pasar a la ofensiva. Y ello implica unir más a los valencianos, no solo limar asperezas provocadoras. Algo ya se ha hecho en ese menester, y se nota. Pero es poco. Hay que ir más lejos. Con talento y cordialidad. Mientras tanto, Podemos va a pasar un purgatorio inquietante en el futuro, lejos de todo protagonismo tangible. Y Ciudadanos duda ante una senda nueva. Ya veremos. La gente quiere paz, armonía, resultados y más dinero, que nos tienen muy maltratados. Pero no es tiempo ya de inquinas, por favor. Solo de avanzar, cuanto más amistosamente mejor. Avanzar hacia la verdad, la justicia y la imaginación. El milagro es posible.