Llibertat per a la llengua napolitana

La llengua napolitana és la llengua romançada parlada en Campania i vàries regions veïnes del centre i del sur d'Itàlia (Abruzos, Apulia, Basilicata, Calabria, Lacio, Marques i Molise). Ho parlen més de 11 millons de persones. L'idioma napolità i el valencià sofrixen situacions paregudes, abdós foren llengües oficials i reconegudes durant la Corona d'Aragó i en l'actualitat sofrixen una persecució política, sense que cap de les dos siguen reconegudes oficials. En el Regne de Valéncia l'idioma valencià a pesar d'estar reconegut per l'Estatut d'Autonomia i en la Constitució Espanyola, sofrix una suplantació orquestada per l'AVL, imponent la llengua dels veïns del Nort.

La llengua napolitana esta començant a resorgir gràcies a la Accademia Napoletana presidida per Massimiliano Verde, fent justícia a la veritat històrica i recuperant la llengua materna de moltes persones, que en son dia gojaren d'una llengua materna en gran esplendor. Va ser tant l'esplendor de la llengua napolitana que fins als llibres espanyols feren referència d'ella, com veem per eixemple en el llibre «La poetica, ó Reglas de la poesia en general, y de svs principales especies» d'Ignaci de Luzán, editat l'any 1733 en Saragossa, en el que diu: «De este genero es también la Encida en lengua Napolitana, obra graciosissima para los que entienden bien aquel idioma».