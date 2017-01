Información de horarios en la EMT

1.- Sistema SMS. Envías al 217712 un mensaje con el número de parada. Te contestan con otro que dice más o menos que el esquema no es correcto, debes poner el 217712 y, a continuación, el número de parada (justamente lo que has hecho antes), o bien no contestan a tu mensaje aunque lo repitas varias veces. Esto viene sucediendo desde hace un mes al menos.

2.-Paneles ¿informativos? Hay algunos (por ejemplo en la Avda. del Cid/Ayora) con un mensaje continuo: Informacion de EMT... y, a continuación, fecha y hora pero sin informar de horarios de los autobuses.

3.- MOOVIT. Esta es mejor. Tiempo de llegada línea XX, 5 min., siguientes, 15, 25 min. Esperas, pasan los minutos, 3, 2, 1, llegando... No llega, y aparece 14, 13, 12 min. Si tienes suerte llega este y si no, el que al principio decía 25 min. Creo que en Caracas, capital de la Republica Bolivariana, la desinformación debe de ser menos perfecta.