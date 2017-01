FIESTAS EN VEZ DE OBRAS

Empiezo a sospechar que las estrecheces económicas que atraviesan las administraciones públicas valencianas, gobernadas por la izquierda y los nacionalistas, y heredadas de la larga etapa del PP, les empujan a políticas donde lo que prima es la promoción cultural y festivalera, a ser posible con rasgos identitarios, en detrimento de unas obras públicas que se antojan sencillamente imposibles. No hay más que ver el silencio con el que el Consell ha tratado de envolver el grave incidente de la fiesta ilegal en una estación abandonada del metro, parte de una línea (la T2) iniciada y paralizada en tiempos del PP y para la que no hay (ni se le espera) un proyecto de finalización o de utilización de la infraestructura ya excavada. Los que se presentan como grandes defensores de lo público (en educación y sanidad) miran para otra parte como si no fuera con ellos cuando de transporte (también público) se trata. Con la particularidad de que la citada línea de metro serviría para enlazar uno de los barrios más degradados de la ciudad -Nazaret- con el centro urbano. No hay dinero ni lo va a haber en los próximos años, mucho menos para un proyecto que precisa al menos unos cien millones de euros, es la escueta contestación que casi automáticamente sale de la conselleria cuando se les pregunta por la T2. Pero es que en la misma Nochevieja en que los túneles inacabados -y potencialmente peligrosos- albergaban una improvisada fiesta, la plaza del Ayuntamiento volvía a convertirse en una inmensa discoteca a partir de las doce campanadas, lo que le ha valido al locuaz, intervencionista y metemendoto concejal Fuset -el del largo de las faldas de la corte de honor-para sacar pecho y anunciar que ya se pueden ir preparando la Puerta del Sol y el mismísimo Times Square que como ellos se pongan a la faena el mundo entero va a estar cada fin de año más pendiente del cap i casal que de la ciudad de los rascacielos. En definitiva, que a falta de pan, buenas son fiestas, y que si no pueden llevar adelante políticas sociales porque el presupuesto no se puede estirar y con el déficit mejor no jugar (no sea que Montoro acabe cortando el grifo del FLA) y si tampoco hay un euro para iniciar nuevas obras o completar los que ya estaban en marcha, pues qué mejor que dar una alegría a unos valencianos que sin duda apreciarán el cambio, de aquella plaza triste y reservada para los invitados de la entonces alcaldesa al balcón y al salón de cristales al espacio de todos en que la ha transformado Ribó. Los ayuntamientos del cambio, tal vez, eran esto, pan y circo, mucha fiesta a falta de nuevos modelos productivos o de ciudad que sustituyan a lo que había, al primado del ladrillo, los grandes eventos, los edificios emblemáticos y el turismo.