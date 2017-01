Fallers = coherència

No hi ha dubtes respecte al resultat de les sobiranes assamblees falleres, per una gran majoria i repetidament ha guanyat la llengua valenciana en normes de la RACV també dites d'El Puig per al gran llibre faller i els versos a les falleres majors de Valéncia. No cal dir que les falles i els llibrets en l'explicació i relació de lo que conté la falla naixqueren en bon valencià cult i al sà i al pla; tampoc descobrim res si comentem la llarga convivència entre el valencià i el castellà dins dels casals, en diferents percentages segons els pobles, les comarques o el cap i casal.

Per si fora de profit, vullc deixar un apunt que crec necessari per a mantindre la natural fidelitat al bon valencià: una o dos persones de cada comissió (millor 2 o més) faran els cursets per correspondència de Lo Rat Penat si no poden fer els orals, en càrrec al presupost de la falla (són pocs eurets), aixina cada escrit, comunicat, loteries, tauló d'anuncis, etc. eixiria redactat correctament, integrant a poc a poc a tots els membres de cada comissió en la bona costum de llegir i escriure com toca, sobretot quan s'ha de respondre a Junta Central Fallera o a les Juntes Locals.

Com he dit adés, cap problema en la convivència valencià-castellà, pero diuen la llògica i la coherència que si la millor festa del món va nàixer en valencià, aixina devem fer-la créixer sense anar contra ningú, clar.