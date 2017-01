Catapultado hacia la cumbre por las modas que se rigen con las misteriosas leyes nocturnas del ocio, aquel garito vivía tiempos espléndidos y los noctívagos pugnaban para abrevarse en aquellas barras. Una noche pasé por la puerta y me sorprendió la larga cola que aguantaba paciente su turno. Picado por la curiosidad y, también, aprovechando el enchufe que tenía pues conocía al portero que franqueaba el paso con marcialidad mitológica, entré para ver qué encontraba.

Y encontré el local medio lleno. Me crucé con el dueño y, en vista del espacio sobrante, le pregunté el motivo de aquella cola. «Ansiedad», contestó aquel zorro de luna llena. «La gente funciona con la ansiedad y esa cola es el reclamo que me garantiza el llenazo dentro de una hora», explicó. Y acertó, porque tras ese lapso el antro se convirtió en un hervidero. Buena parte del paisanaje no sólo sufre ansia, sino que desprecia todo aquello que sea gratis pues asocia esa gratuitad a lo cutre. Si algo es gratis no interesa porque sólo lo caro colma nuestras aspiraciones. Las obras de Unamuno y Valle-Inclán, entre otros, ya son gratis porque se cumplen 80 años desde que fallecieron. Sus legítimos herederos no podrán, en fin, recolectar ese pellizquito de derechos de autor que les correspondía. De entrada esto me parece injusto: ¿acaso un campito de naranjas de nuestro bisabuelo pasa a dominio público al cabo de 80 años? No, claro que no. Sin embargo una obra escrita con esfuerzo por nuestro antepasado más pronto que tarde acaba perteneciendo a todos y nos birlan la breve renta que de ahí mana. No lo entiendo. Pero además, en esta sociedad nuestra, si ya leíamos poco a nuestros clásicos ahora los olvidaremos porque son gratis total, y eso dinamita las pulsiones del ansia. Nadie hará cola para leer a Valle o Unamuno. Los han rematado.