La segunda acepción del segundo significado de conciliar es «hacer compatibles dos o más cosas». Conciliar la vida laboral y la vida familiar, pone el DRAE como ejemplo. Para ejemplo, Rajoy. Dice el presidente que él cena todas las noches a las nueve con su familia. «Me ordeno bien». A muchos otros los ordeñan bien. La ministra de Sanidad, esa persona y cuota catalana que parece salida de 'Los santos inocentes' (pero de la familia de Terele Pávez), dice que cuando está con su hijo pone el teléfono en modo avión, que es el 'no me pasen llamadas' del pringado. Fátima Báñez anunció hace poco que buscaría un Pacto de Estado para que la jornada laboral acabara a las seis. Ahora Francia estrena el derecho a las desconexión fuera de horas de trabajo. Suena igual que el derecho constitucional a una vivienda digna. Cuando veo 'The Crown', mi impresión es que la reina está todo el día tocándose las narices. Oyendo a Rajoy también lo parece.