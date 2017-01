Terminaron los fastos navideños, y en cuanto acabe de discurrir este breve impasse que media entre el Año Nuevo y el día de Reyes, dará comienzo también el nuevo año político. Un año que se prevé no ya intenso, sino histórico. Y es que, como ya se nos viene anunciando desde tiempo atrás -algunos, incluso dejando de lado a los tradicionales Magos de Oriente para incluir la premonición de esta nueva epifanía en sus felicitaciones navideñas- éste que acaba de comenzar va a ser «L'Any de la Independència».

Que no haya dudas. «Ara, sí". "Ho tenim a tocar de la mà!». «La República Catalana ja té via lliure». Y la estrategia con la que conseguirla está ya definida: en las próximas semanas el President de la Generalitat escenificará un último intento de negociar con el Estado, y cuando la intolerancia de Madrid hacia las reivindicaciones de los catalanes se ponga una vez más de manifiesto, apelará a la incontestable mayoría del Parlament a favor de la independencia para convocar un referéndum -que se celebrará con todas las garantías, y que será ampliamente participativo- en el que la indudable victoria del sí será el preludio de la efectiva proclamación de la República catalana. Quedan, es cierto, pequeños detalles por resolver, y subsiste alguna que otra fisura en el frente por el sí que no acaba de cerrarse del todo, pero el signo de la historia es inequívoco, como lo demuestra el hecho de que también los escoceses se lo estén pensando, y de que en algún lugar de Islandia -¿o era quizás de Letonia?- un viceministro y un subsecretario se hayan declarado ya firmes partidarios del reconocimiento la independencia de Cataluña. Y además, ¡qué caramba! estamos en puertas del 300 aniversario de la 'gran desfeta' de 1714, de modo que ya va siendo hora de poner fin a estos de tres siglos de opresión.

Así que ¡bienvenidos al 2014!

¿O acaso se me escapa algo?

Tal vez sí. Tal vez se me escape que el nivel de radicalización -e incluso de violencia- de la vida política catalana ha crecido exponencialmente en los tres últimos años; que el grado de manipulación que el independentismo ha introducido en todos los ámbitos de la vida social catalana -desde el fútbol hasta las Navidades- ha tornado ésta en irrespirable; que la fractura que separa a los partidos es cada vez más profunda; que el Estado de Derecho ha quebrado; que la situación económica y financiera de la otrora próspera Cataluña presenta preocupantes signos de agotamiento; y que allende nuestras fronteras el independentismo ha dejado de ser un pintoresco exotismo para sumarse a la creciente nómina de los populismos que asolan la Europa democrática.

En efecto. tal vez parezca que el 2017 ha amanecido justo igual que hace tres años lo hizo el 2014. Pero se trata solo de una apariencia. Y es que tres años perdidos en inútiles delirios identitarios y en políticas confrontacionales no pueden haber pasado en vano.