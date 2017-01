VIVAN LOS NOVIOS

Ahora que empieza el año es una buena ocasión para recordar a familiares, amigos y allegados que tengan consideración y miren el calendario liguero antes de fijar fechas inamovibles de futuras bodas, bautizos y comuniones. Sin ir más lejos, este próximo sábado se casa mi hermana coincidiendo con el Levante-Lugo. Contratiempo importante que justifica nuestra ausencia. Ya fallamos al Levante-Valladolid porque a la misma hora se bautizaba una sobrina. Así que haced el favor, que ya van dos esta temporada y la familia es muy extensa. En su descargo cabe apuntar que los horarios concretos de cada partido no se conocen hasta pocas semanas antes y la hora de inicio es tan imprevisible como un mono lanzando dardos a una diana. Imposible aclararse con algo de tiempo.

Me recuerda a lo que decía mi venerado padre respecto al trabajo de uno de mis hermanos. 'Mai te aclariràs' sentenciaba resignado cuando le preguntábamos a qué se dedicaba su sexto hijo. Algo así como sucedía con el personaje de Katharine Hepburn en 'La fiera de mi niña' al decir de Cary Grant: «Nunca se aclarará nada mientras usted permita que ella se lo explique". La Liga de Fútbol Profesional es así de confusa y difusa. A pesar de todo, no vendría mal que, en general, los más próximos demostrasen un poco de sensibilidad hacia el colectivo granota a la hora de fijar fechas de eventos. No es una cuestión menor. Hace bastantes años, tantos como cuando el Valencia lidiaba con éxito por Europa, presencié una discusión delirante de un amigo que le recriminaba al novio poner la boda el día de la final de Champions. «¿A qué clase de desnutrido mental se le ocurre, de los 52 sábados que tiene un año, escoger precisamente el de la final de la Champions para casarse?», le gritaba con la yugular marcada en el cuello. «¿Pero cómo no te diste cuenta? ¿Qué otra fecha más importante tienes apuntada en el calendario? ¿El cumpleaños de Bisbal y Chenoa o qué?». No exagero. Son cosas a tener en cuenta para asegurar la asistencia de los invitados o que el salón no se convierta en un fondo norte cualquiera.

Seguro que han acudido a alguna boda coincidiendo con un partido 'trascendental' donde los invitados, en masculino por supuesto, están más pendientes de la tele o la radio que del convite, con el pinganillo colgando para escuchar la radio, y donde los goles se celebran con vítores y ondeo de servilletas al aire.

Puede que no se entienda esta postura desde la cordura y el sentido común. Es complicado explicar con palabras algo tan irracional como el amor a un equipo de fútbol sin caer en el discurso cursi o en el de un hooligan descerebrado. Pero esto es lo que hay. Están avisados. Vivan los novios.